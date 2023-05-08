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شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف وحيد سيف: تأثرت بانفصال والدى عن والدتى ألفت سكر والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف: "كنت متفوقا جدا في الدراسة ونجحت بمجموع كبير في الثانوية العامة والتحقت بكلية هندسة، وبعدها قلت لوالدتى وصارحتها بأنى عاوز أدخل معهد الفنون".
أشرف وحيد سيف
أشرف وحيد سيف
وتابع أشرف سيف: "كانت اللجنة فيها أساتذة كبار، منهم: كرم مطاوع وسعد أردش ومحسنة توفيق، وأسماء مرعبة، وما قلتش لحد إنى ابن وحيد سيف، وقعدت 6 شهور فى المعهد وما حدش يعرف، وقدمت مشهد من مسرحية الحلاج على الهواء وطلعت الأول على المعهد طوال الأربع سنوات.
ويعتبر هذا الظهور الإعلامى الأول للفنان أشرف سيف بعد غياب 15 عاما عن الساحة الفنية، ويكشف خلال الحلقة أسباب غيابه عن الساحة الفنية ومحاولة الاتجاه للتجارة كما يكشف عن مفاجأة عودته خلال الحلقة.
الفنان أشرف سيف هو ابن الفنان الكبير وحيد سيف، قدّم للتلفزيون مسلسلات (أهلاً بالسكان، ورفقاً أيها الأبناء، والباقي من الزمن ساعة، وكلام رجالة، وخشوع، وشارع المواردي ومسلسل ينابيع العشق ومسلسل الخيزران وسهرة رحلة الأوهام).
وقدم أشرف سيف للمسرح (قسمتي ونصيبي، واجرى وخد لك قالب، والنهاردة آخر جنان، وخيل الحكومة، ممنوع الانتظار)، كما قدم للسينما (اللص، المشاغبون في نويبع، مطاردة في الممنوع، ونسيت أنى امرأة، السيد كاف).
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