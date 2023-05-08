الطفل يوسف بندوة "من أجل زيكو" بمهرجان جمعية الفيلم: والدتى ساعدتنى فى حفظ المشاهد

القاهرة - سامية سيد - حرص الطفل يوسف صلاح، بطل فيلم من أجل زيكو، وأسرته على حضور عرض الفيلم ضمن فعاليات ثاني أيام مهرجان جمعية الفيلم المقام بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، وتحدث عن كواليس الفيلم، وقال: "كنت مبسوط بالتعامل مع الفنانة منة شلبي، وكانت بتشجعني، وقالت للمخرج بيتر ميمي إني عبقري بسبب أدائي ووالدتي كانت بتساعدني في حفظ المشاهد"، وذلك خلال ندوة الفيلم والتي أدارها الناقد والكاتب الصحفي زين خيري شلبي.



الطفل يوسف يحضر عرض فيلم من أجل زيكو بمهرجان جمعية الفيلم مع أسرته الطفل يوسف يحضر عرض فيلم من أجل زيكو بمهرجان جمعية الفيلم مع أسرته



الطفل يوسف يحضر عرض فيلم من أجل زيكو بمهرجان جمعية الفيلم مع أسرته الطفل يوسف يحضر عرض فيلم من أجل زيكو بمهرجان جمعية الفيلم مع أسرته



الطفل يوسف يحضر عرض فيلم من أجل زيكو بمهرجان جمعية الفيلم مع أسرته الطفل يوسف يحضر عرض فيلم من أجل زيكو بمهرجان جمعية الفيلم مع أسرته



الطفل يوسف يحضر عرض فيلم من أجل زيكو بمهرجان جمعية الفيلم مع أسرته الطفل يوسف يحضر عرض فيلم من أجل زيكو بمهرجان جمعية الفيلم مع أسرته



الطفل يوسف يحضر عرض فيلم من أجل زيكو بمهرجان جمعية الفيلم مع أسرته الطفل يوسف يحضر عرض فيلم من أجل زيكو بمهرجان جمعية الفيلم مع أسرته



الطفل يوسف يحضر عرض فيلم من أجل زيكو بمهرجان جمعية الفيلم مع أسرته الطفل يوسف يحضر عرض فيلم من أجل زيكو بمهرجان جمعية الفيلم مع أسرته

وانطلقت أمس فعاليات الدورة الـ49 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، والتي ستستمر حتى 13 من مايو بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، على أن يقام حفل الختام يوم 20 مايو الجاري.

وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت أن الاستفتاء العام الذي يشارك فيه أعضاء الجمعية والنقاد والصحفيين وعدد من السينمائيين، لاختيار الأفضل من الأعمال التي عرضت خلال عام 2022 اختيار 8 أفلام من التي عُرضت بدور العرض والمنصات الرقمية، وهي وفقا لموعد عرضها "الجريمة" للمخرج شريف عرفة، و"من أجل زيكو" للمخرج بيتر ميمي، و"ليلة قمر 14" للمخرج هادي الباجوري، والعنكبوت" للمخرج أحمد نادر جلال، و"كيرة والجن" للمخرج مروان حامد، وهي الأفلام التي ستشاهدها لجنة التحكيم، وتتنافس على جوائز هذه الدورة، بينما سيُعرض بالمهرجان خارج التحكيم كل من: "حامل اللقب" للمخرج هشام فتحي، و"تسليم أهالي" للمخرج خالد الحلفاوي، و"فضل ونعمة" للمخرج رامي إمام.

المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ودار الأوبرا المصرية ونقابة المهن السينمائية والمركز القومي للسينما، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحدا من أهم المهرجانات المحلية المصرية حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الفنية للأفلام المشاركة، يقوم أعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الأفلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدة عرضت على مدار العام كاملا، وهو المهرجان الوحيد، الذي أقيم بانتظام على مدار سنوات طويلة، ولم يتوقف منذ افتتاحه وتأسيسه من قبل جمعية الفيلم، على أيدى نقاد وصناع السينما ومجلس إدارة الجمعية سواء الحالية أو منذ بداية إقامته.



الطفل يوسف يحضر عرض فيلم من أجل زيكو بمهرجان جمعية الفيلم مع أسرته الطفل يوسف يحضر عرض فيلم من أجل زيكو بمهرجان جمعية الفيلم مع أسرته



الطفل يوسف يحضر عرض فيلم من أجل زيكو بمهرجان جمعية الفيلم مع أسرته الطفل يوسف يحضر عرض فيلم من أجل زيكو بمهرجان جمعية الفيلم مع أسرته