شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد زين خيرى شلبى: من أجل زيكو فيلم بسيط ولكنه يحمل رسائل مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مهرجان جمعية الفيلم، بدورته التاسعة والأربعين، عرض فيلم "من أجل زيكو" للمخرج بيتر ميمي، وعقب انتهائه أقيمت ندوة أدارها الكاتب والناقد زين خيري شلبي بحضور بطل الفيلم الطفل يوسف صلاح، وتغيب عن الحضور السيناريست مصطفى حمدي، ومدير التصوير حسين عسر.

وبدأ زين النقاش بالاحتفاء بالفيلم حيث اعتبره من أجمل الأفلام التي عُرضت لهذا العام، وعلى قدر البساطة، فلقد أوصل رسالة مهمة، وهي مهما كانت الظروف المحيطة بالإنسان فمن حقه أن يحلم.

وأضاف زين: علينا عدم الاستسلام حتى لو لم يدرك الشخص حلمه الحقيقي من البداية أو لم يتوصل الطريق الصحيح ليسير عليه، فوالدا زيكو في الفيلم لم يكتشفا موهبته في البداية، ولكن مع الوقت آمنا بموهبته في الغناء وساعداه ليحقق حلمه.

وسأل زين الطفل يوسف صلاح عن كيفية اختياره لأداء دوره بالفيلم، فأجاب الأخير أنه تم اختياره من ضمن 200 طفل، وتمت تصفيتهم لاثنين قاما بعمل أوديشن ليفوز هو في النهاية بالدور، وعقّب زين على الحديث بأن يوسف يبلغ من العمر تسع سنوات، وقد أنهى الصف الثالث الابتدائي، ويملك موهبة حقيقية، وذكر الجمهور بأدائه الرائع في شخصية حلقوم ابن حزلقوم بمسلسل " الكبير اوي" العام الماضي.

وتحدث زين عن كيفية تحضيره للفيلم، فابتسم الطفل يوسف وقال إنه يذاكر أولاً للدراسة ثم يذاكر بعدها للتمثيل، حيث تقوم والدته بمساعدته في الحفظ، وعن الرحلة والمواقف التي تخللت التصوير قال يوسف، إنه مر بوقت "لذيذ" على حد قوله، وأنه لم يقم بعدّ الساعات وهذا حينما سأله زين عن ساعات العمل.