شكرا لقرائتكم خبر عن دخل عالم الفن من بوابة الفروسية ذكرى رحيل أحمد مظهر.. فارس السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين، ذكرى رحيل فارس السينما الفنان الكبير أحمد مظهر، الذى رحل عن عالمنا فى 8 مايو من عام 2002 بعد حياة فنية حافلة، قدم فيها للسينما عددًا من روائعها.

أحمد مظهر

أحمد مظهر ولد فى 8 أكتوبر 1917، وتخرج فى الكلية الحربية وكان من دفعته الرئيسان الراحلان جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات، وشارك فى الحرب العالمية الثانية وفى حرب فلسطين عام 1948، وتولى قيادة مدرسة الفروسية.

دخل عالم الفن من بوابة الفروسية عندما اختير للمشاركة في فيلم "ظهور الإسلام" عام 1951 انتقل من الجيش إلى الفن محتفظا بهيبته طوال مشوراه الفنى فقدم للسينما عددا من روائعها

كانت انطلاقته فى فيلم "رد قلبى"، فأثبت موهبته ليصبح رمزا من رموز السينما، من أشهر أدواره شخصية صلاح الدين الأيوبى، وحقق نجاحا كبيرا فى فيلم "دعاء الكروان" رغم شخصيته الجادة برع فى تجسيد الأدوار الكوميدية، ومنها "لصوص لكن ظرفاء" حتى رحل عن عالمنا 8 مايو عام 2002.

عاش حياة حافلة بالفن والجهاد ولقب بـ"فارس السينما المصرية".. أحمد مظهر ولد فى 8 أكتوبر 1917 تخرج في الكلية الحربية وكان من دفعته الرئيسين الراحلين جمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات، شارك فى الحرب العالمية الثانية وفى حرب فلسطين عام 1948 وتولى قيادة مدرسة الفروسية.عاش حياة حافلة بالفن والجهاد ولقب بـ"فارس السينما المصرية".. أحمد مظهر ولد فى 8 أكتوبر 1917 تخرج في الكلية الحربية وكان من دفعته الرئيسين الراحلين جمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات، شارك فى الحرب العالمية الثانية وفى حرب فلسطين عام 1948 وتولى قيادة مدرسة الفروسية.

كانت انطلاقته فى فيلم "رد قلبى"، فأثبت موهبته ليصبح رمزا من رموز السينما، من أشهر أدواره شخصية صلاح الدين الأيوبى، وحقق نجاحا كبيرا فى فيلم "دعاء الكروان" رغم شخصيته الجادة برع فى تجسيد الأدوار الكوميدية، ومنها "لصوص لكن ظرفاء" حتى رحل عن عالمنا 8 مايو عام 2002.

عاش حياة حافلة بالفن والجهاد ولقب بـ"فارس السينما المصرية".. أحمد مظهر ولد فى 8 أكتوبر 1917 تخرج في الكلية الحربية وكان من دفعته الرئيسين الراحلين جمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات، شارك فى الحرب العالمية الثانية وفى حرب فلسطين عام 1948 وتولى قيادة مدرسة الفروسية.عاش حياة حافلة بالفن والجهاد ولقب بـ"فارس السينما المصرية".. أحمد مظهر ولد فى 8 أكتوبر 1917 تخرج في الكلية الحربية وكان من دفعته الرئيسين الراحلين جمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات، شارك فى الحرب العالمية الثانية وفى حرب فلسطين عام 1948 وتولى قيادة مدرسة الفروسية