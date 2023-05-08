شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ملايين دولار تفصل Evil Dead Rise عن تحقيق أول 100 مليون دولار إيرادات عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفصل 7 ملايين دولار فيلم الرعب الجديد Evil Dead Rise عن تحقيق أول 100 مليون دولار حيث وصلت إلى 93 مليونًا و736 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 21 أبريل الماضى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.

وانقسمت إيرادات فيلم الرعب Evil Dead Rise بين 50 مليونًا و 36 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكى، و 43 مليونًا و700 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، الفيلم وصلت مدته إلى ساعة و37 دقيقة.

يدور فيلم "Evil Dead Rise"، الذي تنتقل أحداثه من الغابة إلى المدينة، حول قصة ملتوية عن أختين منفصلتين، تلعبهما ساذرلاند وسوليفان، اللتان توقف لم شملهما بسبب صعود الجسد الذي يمتلك الشياطين، مما دفعهم إلى أن يصبحوا كائنًا بدائية، وبالتالي يقاتلون فى معركة من أجل البقاء لأنهم يواجهون أكثر نسخة كابوسية من العائلة يمكن تخيلها.

فيلم Evil Dead Rise ، من بطولة كل من ميراباي بيز، ريتشارد كروشلي، آنا ماري توماس، ليلي سوليفان، نوح بول، أليسا ساذرلاند، جابرييل إيكولز، مورجان ديفيز، نيل فيشر.