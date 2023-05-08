شكرا لقرائتكم خبر عن مش مشهد واحد.. مشهدان خلال تتر النهاية فى Guardians Of The Galaxy Vol. 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتاد متابعو أفلام شركة مارفل، على وجود مشاهد بعد تتر النهاية أو في خلاله، وبالتالي يبقى المشاهدين في دور العرض خوفًا من إضاعة الفرصة على مشاهدة هذه المشاهد، إلا أن في فيلم Guardians Of The Galaxy Vol. 3، الذى بدأ عرضه بـ دور العرض 5 مايو الجارى، يحتوى على مشهدان بعد النهاية، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".



Guardians Of The Galaxy Vol. 3

ويأتي طرح فيلم Guardians Of The Galaxy Vol. 3 بعد ست سنوات من إطلاق الفيلم الثاني، وكان قد حطم فيلم Guardians Of The Galaxy Vol. 3 رقم قياسى جديد قبل طرحه بـ دور العرض بـ 13 شهرا، حيث من المقرر أن يصل في 5 مايو من العام الجارى 2023.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "NME"، حطم Guardians Of The Galaxy Vol. 3 الرقم القياسي في عدد أجهزة الماكياج المستخدمة في العمل، وعلق المخرج جيمس جن عن الأمر قائلا:" لقد علمت أن Guardians Of The Galaxy Vol. 3 قد اجتاز الرقم القياسي العالمي رسميًا عن" عدد أجهزة الماكياج التي تم إنشاؤها لـ فيلم واحد"، مبروك، وشكرًا لإبقاء التأثيرات البصرية على قيد الحياة! "

كان الرقم القياسي في السابق يخص فيلم Dr Seuss المقتبس عن فيلم How The Grinch Stole Christmas الذى طح في عام 2000، وكان من بطولة الممثل العالمى جيم كاري.

فيلم Guardians Of The Galaxy Vol. 3 من بطولة كريس برات، وديف باوتيستا، وزوي سالدانا، وكارين جيلان، وبوم كليمينتيف، وبرادلي كوبر، وفين ديزل.