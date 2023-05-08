شكرا لقرائتكم خبر عن قدم أدوار الشر ببراعة وبدايته كانت فى فيلم "الخطايا".. ذكرى ميلاد زين العشماوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين، ذكرى ميلاد الفنان زين العشماوى، حيث إنه من مواليد 8 مايو وقد مسيرة فنية حافلة شارك فيها بأفلام مهمة مع أكبر النجوم والنجمات على الساحة.

ربما لا يعلم كثيرون أن بدايه زين العشماوى كانت بعيدة تمامًا عن تلك النوعية من الأدوار، حيث ظهر فى فيلم الخطايا، وجمعه مشهد بـ عبد الحليم حافظ، حينما قدم وقتها دور ضابط شاب ينصح البطل "أحمد" بالابتعاد عن السكر والالتفات إلى دراسته، حتى وصل الأمر لإعطائه أموال لمساعدته.

أول أدواره مع الشر كانت من خلال فيلم "اللص والكلاب"، عبر شخصية "عليش" الذى لعبها ببراعة حينما جسد فيها كل معانى الخيانة بعدما أدخل شكرى سرحان السجن ناسياً أفضاله عليه ثم تزوج من زوجته.

انضم الفنان الراحل لعدد من الفرق المسرحية فى شبابه التى أثقلت موهبته، منها فرقة إسماعيل ياسين المسرحية ثم فرقة يوسف وهبي، وفرقة ساعة لقلبك.

تم حصر زين العشماوى من قبل المخرجين فى معظم أفلامه بأدوار الشر، وذلك بعدما قدمها بحرفية شديدة وتنوعت ما بين لاعب القمار واللص أو الخائن لأصدقائه.

وكانت آخر أعمال الفنان زين العشماوي مشاركته في فيلم حالة مراهقة والذي عرض في عام 1990، والذي قام ببطولته الفنان فؤاد المهندس والفنان محمد صبحي والفنان أشرف سيف والفنان محمد أبو العينين والفنانة عايدة رياض والفنانة منيرفا.