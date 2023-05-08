شكرا لقرائتكم خبر عن حفل لعازفة البيانو مشيرة عيسى تقدم فيها روائع الأعمال الكلاسيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدم عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى حفلاً فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 12 مايو على المسرح الكبير بمشاركة مجموعة من طلابها المواهب الواعدة فى العزف على آلة البيانو من طلاب المدارس.

يتضمن البرنامج نخبة من الأعمال الكلاسيكية العالمية التى كتبها خصيصًا لآلة البيانو كبار المؤلفين منهم باخ، بيتهوفن، شوبان، البينيس.

يشار إلى أن مشيرة عيسى حاصلة على الدبلوم المعهد العالى للكونسرفتوار بتقدير امتياز، ودبلوم فن الأداء على البيانو من فيينا بالنمسا عام 1984، نالت درجة الدكتوراه فى الموسيقى عام 1987، شاركت فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان سرفانتيون الدولى بالمكسيك، ومهرجان أسابيع الموسيقى الدولى بصوفيا ( ايطاليا ) وحازت العديد من الجوائز وشهادات التقدير من مصر والخارج منها الجائزة الأولى من جمعية الشباب الموسيقى بالقاهرة عام 1971، وجائزة ستيبانوف بفيينا عام 1982 وجائزة شيكاغو للفنون عام 1987، وتعد من أهم العازفين الذين صاحبوا أوركسترا القاهرة السيمفونى خلال مواسمه المتتالية ، قدمت العديد من الحفلات المنفردة والمتميزة بمصر والخارج بالاضافة الى مشاركتها فى حفل افتتاح دار الأوبرا المصرية عام 1988 ، تشغل حالياً منصب أستاذ دكتور بمعهد الكونسرفتوار بالقاهرة.