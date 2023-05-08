شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إنتاج فيلم Blade لـ ماهرشالا على من جديد.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مارفل للإنتاج، عن توقف إنتاج فيلم Blade، من جديد بسبب إضراب الكتاب المستمر، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، ويأتي التأجيل الجديد بعد توقف العمل على الفيلم الذي من المقرر أن يقوم ببطولته ماهرشالا علي، ومن المقرر أن يبدأ التصوير في أتلانتا في نوفمبر من العام الماضى 2022.

ومن ثم تم تأجيل بدء إنتاج فيلم Blade بعد ذلك إلى شهر مايو الماضى، ولكن تم تأجيله مرة أخرى بسبب توقف عمل نقابة الكتاب الأمريكية (WGA)، وفقًا لمجلة هوليوود ريبورتر.



ماهرشالا علي

كما تم تم تأجيل تاريخ إصدار فيلم Blade، الذي كان من المقرر أصلاً في 3 نوفمبر 2023، إلى 6 سبتمبر 2024، ولا توجد أية معلومات حتى الآن حول ما إذا كان التأخير الجديد سيؤدي إلى تأجيل تاريخ الإصدار أكثر من ذلك.

وفقًا لصحيفة هوليوود ريبورتر، جاء التوقف الأول في الإنتاج العام الماضي لمنح الاستوديو وقتًا للبحث عن مخرج جديد، وذلك بعد اعتذار المخرج بسام طارق عن عدم إخراج فيلم Blade، الذى سيقوم ببطولته الممثل العالمى ماهرشالا علي، بـ جانب كل من آرون بيير وديلروي ليندو.

وكشف أحد العاملين في الشركة سبب اعتذار طارق من منصب المخرج على أنه "بسبب التحولات المستمرة في جدول الإنتاج لدينا"، وأضاف البيان أن "بسام لم يعد مخرج لـ Blade ولكنه سيبقى منتجًا تنفيذيًا في الفيلم".

وثم تم تأخير تصوير المشروع عدة مرات خلال العام الماضي، حيث خضع السيناريو للعديد من إعادة الكتابة، من قبل المؤلف بو دي مايو، الذي تشمل أعماله السابقة Moon Knight و The Witcher.