أنغام تؤكد أنه لا يوجد منافسة بين المشاركين في حفل روائع الموجي

ردت الفنانة أنغام على الأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود منافسة بين المشاركين في حفل "روائع الموجي" الذي أقيم منذ يومين على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، حيث أكدت في تصريحات إعلامية أنه لا يوجد أي منافسة بين المشاركين، قائلة: "حفل روائع الموجي لا يوجد به منافسة بين المطربين، بل نحن هنا لنستمتع فقط، وفي النهاية المطرب هو الهاوي المحب للفن، وألحان الموجي تُعد تحديًا لأي مطرب وسعيدة وفخورة بمشاركتي في حفل روائع الموجي".

وكشفت أنغام تفاصيل أعمالها المقبلة، وذلك بعد نجاح أغنيتها الأخيرة التي تحمل اسم "خليني شوية معاك"، قائلة: "انتهيت من تسجيل أغنية جديدة من ألحان وليد سعد وكلمات أمير طعيمة وتوزيع مادي، وسأبدأ في تصوير الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يتم طرحها قريبًا".

يذكر أن حفل روائع الموجي ضم العديد من المطربين، أبرزهم مي فاروق وشيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي وعبادي جوهر.

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