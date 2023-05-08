شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يهدى ابنه تيشيرت بتوقيع ميسي فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان أكرم حسنى بعيد ميلاد ابنه، وحرص على إهدائه هدية مميزة فى عيد ميلاده، وقدم له تيشيرت عليه توقيع ميسى، ونشر أكرم صورة مع ابنه، عبر حسابه على إنستجرام، مع التيشيرت وكتب على الصورة، "عيد ميلاد سعيد سينو".



أكرم حسنى

وقدم الفنان أكرم حسنى فى دراما رمضان المنقضى مسلسل إذاعى "صلاح التلميذ"، بعد غيابه هذا العام عن تقديم دراما تليفزيونية وشارك فى بطولة المسلسل الإذاعى "صلاح التلميذ" برفقة أكرم حسنى، كل من: شيرى عادل، عمرو عبد العزيز، مصطفى غريب، ابرام سمير.

يذكر أن آخر أعمال أكرم حسني مسلسل "مكتوب عليا" الذي عرض العام الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.