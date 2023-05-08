شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مشاركتها بفيلم "رمضان فى أوروبا".. الفنانة وخبيرة التجميل شريفة شكري توضح خطوات ضمان ثبات المكياج الاحترافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة وخبيرة التجميل شريفة شكري، في الفيلم القصير "رمضان فى أوروبا"، والذى يتناول تصوير عدد من المواقف الخاصة بالعرب فى أوروبا، وكيف يعيشون حياتهم، حيث تقدم دور ميكب أرتيست في أحد المدن الأوروبية، ودورها مليء بالتفاصيل الخاصة بحياتها وتعاملاتها مع الأوروبيين وقت الصيام.

ويتناول الفيلم القصير قصص مختلفة، ويشارك فيه عدد كبير من العرب، وتحديدًا من مصر وسوريا ولبنان والأردن، ولكل منهم قصة مختلفة ليجمع العمل في الأخير قصص متنوعة ضمن أحداث عمل قصير لا يتعدى الـ 14 دقيقة فقط.

وحول كيفية تثبيت المكياج لأطول فترة كالمحترفين، وجهت الفنانة وخبيرة التجميل شريفة شكري بعض النصائح، مشيرة إلى أن أهم ما يميز المكياج الاحترافي هو أنه يدوم دون أن يتلاشى أو يزول، لكن هذا لا يعني أنه عليك القيام بذلك في كل مرة تحتاجين فيها إلى مكياج دائم دون الحاجه إلى الذهاب لخبيرة التجميل.

وقالت شريفة إن الخطوة الأولى في وضع المكياج هي جعل البشرة نظيفة ونقية، والتي يجب تنظيفها كل يوم، سواء كان "مقشر" أو منظف للوجه مناسب لنوع البشرة، يمكن للفتيات صنع منظف الوجه الخاص بهن بالليمون، مسحوق القهوة أو الترمس.

وأضافت أن أهم خطوة في الحفاظ على بشرتك ونضارتها هي الترطيب الجيد عن طريق اختيار المرطب المناسب لنوع بشرتك، ويتم ذلك مباشرة بعد تنظيف بشرتك لتصبح نظيفة وصحية، موضحة أن كريم الأساس الفاونديشن أو موحد لون البشرة من الخطوات المهمة، ويجب تطبيقها بالفرشاة المناسبة، ما يضمن تغطية كاملة للوجه والرقبة.

وأكدت الفنانة وخبيرة التجميل شريفة شكري على شراء مثبت مكياج جيد، والابتعاد عن المنتجات المجهولة والأماكن غير الآمنة، بعد الانتهاء من خطوات ظلال العيون، والبلاشر، وأحمر الشفاه، قومي برش مثبت المكياج على وجهك وعينيك مغلقة، حتى تتمكني من استخدامه، واستمتعي بالمكياج الدائم طوال اليوم.



مع المذيعة جيهان لبيب



مع خيرية علي



مع دلال



مع صبا الرفاعي



مع صفاء جلال



مع صفصف



الفنانة وخبيرة التجميل شريفة شكري (2)



الفنانة وخبيرة التجميل شريفة شكري (3)



الفنانة وخبيرة التجميل شريفة شكري (4)