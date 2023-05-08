عبير صبري جنت الشباب تتحدى سما المصري بمشهد جرئ كشفت فيه عن جمال جسمها : اجدع من صافيناز ..اتفرج

بيروت - ثريا شاهين - صورة قديمة للفنانة الشهيرة عبير صبري أشعلت غضب جمهورها ومحبيها واشعلت غضب نشطاء موقع التواصل الاجتماعي عبر موقع فيس بوك، حيث ظهرت الفنانة في صورة وهي داخل بانيو وتكاد تكون عارية، وذلك خلال البرومو الرسمي لأحد أفلامها القديمة “اللي اختشوا ماتوا”..

حيث ظهرت الفنانة عبير صبري وهي في الصورة شبه عارية في البانيو وهو الأمر الذي أثار انتقادات واسعة ضد الفنانة من جهمورها، ولكن الصورة بالفعل من فيلم قديم ولكن استخدمها نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى للتذكير بها أمل غاية في الغرابة..

عبير صبري

الفيلم الذي أخذت منه تلك الصورةكان مصنف +16، وكان مصنف من قبل بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنه فيلم يحتوى على مشاهد مثيرة خاصة بعد تلك الصورة في البرومو الرئيسي للفيلم.

الجدير بالذكر ان احداث الفيلم كانت تدور حول الفتيات اللاتي يعشن في بنسيون وحدهن وهو الأمر الذي يتسبب في وقوعهن بالعديد من الأزمات.