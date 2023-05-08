شكرا لقرائتكم خبر عن رامي جمال يطرح أغنية جديدة بعنوان "كلمة سلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم رامي جمال أحدث أغانيه التي تحمل اسم "كلمة سلام" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهى من كلمات الشاعر الغنائي محمد جمعة، وتوزيع أدهم دهيمة وإلهامي دهيمة، وميكس وماستر احمد حسام، والأغنية من ألحان رامي جمال.

وتقول كلمات الأغنية: "أنا لسه عايزك بتكلم اسمعني مرة متستقواش كلمة سلام دي ماتقولهاش وبلاش تسيبني حبيبي بلاش أنا لسه عايزك بتكلم اسمعني مرة متستقواش إيه جرالك إيه حبيبي قولي مالك أنت قولي زعلان ليه وحصل إيه حبيبي ده أنت لو تسيبني ليلة هعمل إيه وأعيش ليه دي حكايتنا وحياتنا ميخلصوش بسلام إيه جرالك إيه حبيبي قولي مالك أنت قولي زعلان ليه وحصل إيه حبيبي ده أنت لو تسيبني ليلة هعمل إيه وأعيش ليه دي حكايتنا وحياتنا ميخلصوش بسلام أول معاد ما اترتبلوش يبقى الأخير متحددلوش ويا رب ما تخليني أبعد وكمان حبيبي متبعدهوش إيه جرالك إيه حبيبي قولي مالك أنت قولي زعلان ليه وحصل إيه حبيبي ده أنت لو تسيبني ليلة هعمل إيه وأعيش ليه دي حكايتنا وحياتنا ميخلصوش بسلام إيه جرالك إيه حبيبي قولي مالك أنت قولي زعلان ليه وحصل إيه حبيبي ده أنت لو تسيبني ليلة هعمل إيه وأعيش ليه دي حكايتنا وحياتنا ميخلصوش بسلام".

وطرح النجم رامي جمال مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان "عاملة إيه"، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات أحمد العزب وألحان أحمد العدل وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام، وهى الأغنية الأولى التى يقوم بطرحها من إنتاج شركته الجديدة بعد انفصاله عن الشركة الإنتاجية الأخيرة .