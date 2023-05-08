شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات مشوقة فى تريلر فيلم كليان مورفى Oppenheimer ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة Universal فيديو ترويجى جديد لـ الفيلم الجديد المنتظر Oppenheimer، للمخرج العالمى كريستوفر نولان، الفيديو وصلت مدته إلى أكثر من ثلاث دقائق، وكشف عن مجموعة مهمة ومشوقة من اللقطات للعمل المنتظر، بـ جانب ظهور مجموعة من أبطال العمل على رأسهم النجم العالمي كيليان مورفي.

فيلم Oppenheimer من المقرر طرحه بدور العرض العالمية يوم 21 يوليو المقبل حول العالم، وستصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة.

فيلم Oppenheimer الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية.

وكان قد انضم النجم العالمي جاك كويد، إلى طاقم عمل فيلم Oppenheimer للمخرج العالمي كريستوفر نولان، الذي يقوم ببطولته النجم العالمي كيليان مورفي والنجم العالمي صاحب الأصول المصرية رامى مالك.

وفى تقرير سابق لصحيفة فاريتي، قالت فيه، إنه من النادر أن تضخ الاستوديوهات التقليدية تسعة شخصيات في فيلم غير مستوحى من الألعاب الشعبية أو الروايات أو الكتب المصورة، حتى قبل أن يؤثر كوفيد 19 على المشهد السينمائي، ووصفت الفيلم بأنه مخاطرة كبيرة باهظة الثمن لتلك الأفلام التي لا تستند إلى أبطال خارقين ومشاهد خيال علمي، لتستبعد الصحيفة في تقريرها تصدر الفيلم شباك التذاكر وقت عرضه بغض النظر عن الصورة التي سيخرج بها الفيلم الذى يقوده أحد أفضل المخرجين في العالم.