شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكي ومدحت صالح نجما برنامج Sold out في شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف برنامج "sold out" عددًا من نجوم الغناء والتمثيل خلال حلقاته الفترة المقبلة، حيث يستهدف البرنامج لقاءات وعروض فنية وغنائية مختلفة مع النجوم، وكشف البرنامج عن النجوم الذين سيتم استضافتهم فى شهر مايو، حيث جاءت النجمة منى زكي في البداية، ويليها الفنانين مدحت صالح وأمير عيد.



لقاء منى زكي

منصة WATCH IT الرقمية، الأربعاء الماضي، عرض برنامجها الجديد "Sold Out"، التجربة الترفيهية الأضخم في الإعلام العربي مؤخرًا، والتي تستهدف كل الفئات العمرية، حيث تعد تجربة فنية متكاملة قائمة على الاهتمام بالفنون وصناعة المحتوى وخلق تجربة للجمهور لحضور عروض فنية بجودة عالية على مسارح مصر في القاهرة وخارجها.





مدحت صالح فى sold out

وأعلنت النجمة منى زكي عن خوضها لقاء جماهيريًا مع الإعلامى محمود سعد على أحد مسارح الشيخ زايد يوم الخميس الموافق 25 مايو الجارى وذلك من خلال برنامج sold out، حيث كتبت على حسابها بموقع إنستجرام: "لأول مرة هبقى معاكم في live interview من خلال sold out في حوار مع صديقي الإعلامي الكبير محمود سعد يوم 25 مايو الساعة 8 مساءً".

منى زكى تستقبل في اللقاء بشكل مباشر أسئلة الجمهور، وسيكون للجمهور فرصة مقابلة منى زكي ومناقشتها في لقاء تفاعلي حي لأول مرة، تتحدث خلاله منى زكي عن كواليس مسلسل تحت الوصاية، وتجيب على أسئلة الجمهور التي تخص حياتها الفنية وبعض الأسرار الخاصة بها وبأسرتها.

منى زكى قدمت في شهر رمضان الماضى مسلسل تحت الوصاية من 15 حلقة، وشارك في بطولته دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، على الطيب، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبدالحميد، محمد السويسرى، جميل برسوم، عفاف رشاد وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر.

وتنتظر منى زكى عرض 3 أفلام جديدة دفعة واحدة خلال الفترة المقبلة، الأول هو"القاهرة مكة" ويشارك في بطولته محمد ممدوح، محمد فراج، محمد علاء، وخالد الصاوي، جيهان الشماشرجى ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة، والثانى "الجواهرجى" الذى يجمعها بالنجم محمد هنيدى بعد 24 سنة من عرض فيلم صعيدى في الجامعة الأمريكية وإخراج اسلام خيرى، والثالث "السرب" مع أحمد السقا ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.



منى زكي



النجمة منى زكي