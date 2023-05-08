جورج وسوف يكشف عن خلافه مع كاظم الساهر ويرفُض لقب سلطان الطرب

كشف سلطان الطرب جورج وسوف عن وجود خلاف بينه وبين النجم كاظم الساهر، حيث قال جورج في مقابلة لبرنامج "سهير شو" مع الإعلامية سهير القيسي على قناة mbc العراق: "الخلاف بيننا شخصي ولا يمكنني التحدث عن تفاصيله حتى لا يتم فهمي بشكل خاطئ من قبل البعض".

جورج وسوف يكشف محبته لكاظم الساهر



أوضح جورج أنه يكِن لكاظم الساهر الكثير من الحب والتقدير وقال: "حبيتو قبل ما شوفو وشهادتي فيه مجروحة وهو فنان لا يستهان به أبداً.. إذا حكيت الحقيقة ممكن تجرح وأنا لا أغار من أي أحد.. وكاظم الساهر حبيتو من قلبي قبل ما أعرفو وعندما عرفته كان مثله الأعلى أبو وديع وهو حقق نجاحاً كبيراً ووصل إلى العالمية وهو يستحق ذلك".

وأضاف: "الناس بتقول إني أنا السبب لأنك غنيت له.. لا لا.. كاظم فنان كبير ويمكن أنا غنيت له "سلمتك بيد الله" ويمكن أن الناس عرفته بسبب هذه الأغنية ولكن ما وصل إليه هو بسبب شطارته ومهارته".

وأكد جورج أن عتبه على كاظم على قدر محبته له ولخص الخلاف باغنيته: "الذهب يا حبيبي بيضلو دهب، مهما قالوا عنه قالوا والدهر نقلب، والعتب يا قلبي ع قد المحبة.. ومع إللي مبيستاهل شو نفع العتب".

جورج وسوف يرفض تصنيفه ضمن عمالقة الطرب

ورفض جورج وسوف أن يصنَّف ضمن عمالقة الطرب الأصيل وقال: "أنا لا أعتبر نفسي من العمالقة وأنا أحبهم جداً ولكن أنا سعيد بالمكان الذي وصلت إليه وإذا أراد الجمهور ان يصنِّفني من العمالقة فهذا رأيهم". وأوضح وسوف أن التواضع أهم صفة بالفنان واعتبرها نصيحة لكل من يعمل في مجال الفن.

جديراً بالذكر أن جورج وسوف قد أحيا حفلاً مميزاً في "أوبرا دبي" وحقق الحفل نجاحاً كبيراً جداً.

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