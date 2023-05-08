شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. رامى صبرى يحيى حفلاً غنائيًا فى الكويت 2 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم رامى صبري، لإحياء حفل غنائي في الكويت للمرة الثانية يوم 2 يونيو المقبل، وذلك بعد النجاح الذى حققه رامي صبري في حفله الأول الذى أحياه هناك في شهر مارس الماضى، حيث وعد الجمهور بتكرار الحفل مرة أخرى بعدما رفع الحفل شعار كامل العدد

وحرص رامي صبرى خلال حفله الأول بالكويت على تقديم مجموعة من الأغاني الحديثة والقديمة، وسط تفاعل كبير من الجمهور الكويتي والعربي الذي تجاوز حاجز الـ4000 مشاهد وسط تفاعل كبير منهم خلال الحفل، حيث شاركوه غناء بعض الأغنيات.

وأقدم عدد من محبي رامي صبري خلال الحفل على الاحتفال بعيد ميلاده وأحضروا "تورتة" وورود وقدم رامي الشكر لهم على اللفتة المميزة خلال الحفل، معبرا لهم عن سعادته به بشكل كبير.

ومؤخرًا طرح النجم رامى صبري آخر أغنياته على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب من ألبومه "معايا هتبدع" حملت اسم "حبينا" من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع طارق توكل، كما أطلق أغنية "يمكن خير" التي حققت نجاحا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.