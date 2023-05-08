“أصيبت بمرض يمنعها من الزواج”.. طليق زوجة حسن شاكوش يفضح سرها للعن ويُفجّر ضجة.. الجمهور مصدوم!

كتب امير فتحي في الاثنين 8 مايو 2023 09:50 مساءً - في تطوّر مفاجئ وغير متوقع لقضية الفنان حسن شاكوش، ظهر طليق زوجته ريم طارق ليتحدث عن أزمته معها ويعلّق على زواجها الثاني، واصفاً ما حدث بالصدمة الكبيرة بالنسبة إليه.

وقال في برنامج “تفاصيل” المذاع عبر قناة “صدى البلد 2″: الصدمة أن هي تتجوز، هي عندها مرض لا يصح لها الزواج، هذا اكتشفته بعد فترة من زواجنا”. وأضاف: “المرض ظهر بعد شهرين من الزواج، وأهلها تواصلوا معي وأخبروني أنها مريضة ولن تستطيع استكمال الزواج، أنا لم أقصّر معها في أي شيء وكنت أريد المساعدة في علاجها، كنت أذهب معها إلى الطبيب ووقت انفصالنا قيل إنها لا يصح لها الزواج”.

طليق زوجة حسن شاكوش: ريم لا يصلح لها الزواج بسبب مرضها

وأكد أنه لن يكشف عن طبيعة مرضها، لأنها كانت زوجته في يوم من الأيام، لكنه قد يضطر لذلك إذا لم يتنازلوا عن القضية المرفوعة ضده.

ولفت إلى أن “طليقته حصلت على كل حقوقها بعد الطلاق ومنها القايمة لكنها ووالدها رفعوا عليه قضية وهو لا يريد الدخول في مشاكل”.

ونفى خلال اللقاء تعديه على طليقته بالضرب أثناء زواجه منها، وقال: “أنا عمري ما مديت إيدي عليها، ومكنتش بضربها ومضربتهاش علقة موت، وكل مشكلة كانت بتحصل بينا كنت بلجأ لوالدها”.

طليق ريم طارق يطالبها بالتنازل عن القضايا المرفوعة ضده

واختتم حديثه قائلاً: “أنا كل اللي عايزه منها تتنازل عن القضايا اللي رفعاها، لأنها رافعة عليا قضايا منقولات وإيصالات أمانة، وبتمنى أن ربنا يسعدها في حياتها، لأن أنا اتفرض عليا الطلاق ومكنتش عايز أطلقها، وطلقتها وأخذت حقوقها الكاملة مني”.

صديقة زوجة شاكوش تنشر محادثات خاصة بين الطرفين

وعلى صعيد آخر، خرجت نرمين حمدي، صديقة ريم طارق، زوجة المطرب الشعبي حسن شاكوش، عبر حسابها الشخصي على موقع الفيديوهات والصور إنستجرام، عن صمتها كما ذكرت، ونشرت مقطع فيديو كشفت من خلاله محادثات خاصة بين الثنائي، منذ بداية خلافهم.

وأكدت “حمدي”، على أن ريم وأسرتها، سعوا في بداية الخلاف للحلول السليمة مع حسن شاكوش، ولكنه رفض، وقام بتسليط طليقها والمقربين منه، للحديث عنها وظهورها بصوره غير أخلاقية.

وفي سياق متصل ظهرت صديقه ريم طارق، في الفيديو وهي تروي تفاصيل تلك المحادثات من خلال تطبيق الواتساب.

الأزمة تتصاعد.. حسن شاكوش يتهم زوجته بالسرقة في بلاغ رسمي

من ناحية أخرى، اشتدت حدة الخلاف بين مغني المهرجانات حسن شاكوش وزوجته “ريم”، وباتت هذه الأزمة حديث رواد السوشيال ميديا ووسائل الإعلام في مصر.

فعلى نحو مفاجئ، حرر حسن شاكوش محضراً ضد زوجته “ريم”، يتهمها فيه بسرقة نصف مليون جنيه من منزله، بعد 48 ساعة فقط على اتهام الأخيرة له بطردها خارج منزل الزوجية واستيلائه على ذهبها، والمنقولات الزوجية، وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

بدأت الواقعة حين تلقى قسم شرطة أول أكتوبر في محافظة الجيزة، بلاغا من حسن شاكوش يتهم فيه زوجته ريم صاحبة الـ28 عاماً، وقال شاكوش في بلاغه إنها قامت بالاستيلاء على نصف مليون جنيه من أمواله، وأحيل لاحقا إلى النيابة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محضر ريم طارق ضد حسن شاكوش

وخلال الأيام الماضية، تصدر حسن شاكوش محركات البحث بسبب نشوب الخلافات بينه وبين زوجته، الأمر الذي دفع الأخيرة للذهاب للشرطة، وتقديم بلاغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة وسط مصر، اتهمته فيه بطردها خارج منزل الزوجية.

وقالت “ريم” في محضر الشرطة إن زوجها استولى على أموالها وسرق ذهبها، وأثاث الزوجية بعد تهديدها بالطلاق، مؤكدة أنها كانت تأمل في الصلح بينهما، لكنه أصر على الطلاق.

وبحسب موقع محلي، قالت مصادر أمنية مسؤولة إن النيابة العامة هي جهة الاختصاص بتحديد الإجراء المقرر اتباعه، مؤكدين أن الأمر برمته واقع تحت بند “الخلافات الزوجية”.

والد ريم طارق زوجة حسن شاكوش

من جانبه، قال طارق السيد والد ريم طارق زوجة حسن شاكوش، إن هناك تفاصيل جديدة سيكشفها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف طارق السيد في تصريحات صحفية، أنه يريد أخذ حقها المعنوي بعد أن تعرضت لأذى من قبل زوجها حسن شاكوش بعد أن طردها من فيلته.

وأوضح والد ريم طارق زوجة حسن شاكوش، أن ابنته أثناء الخلاف كانت داخل الفيلا، حيث نشبت مشادة بينهما على إثرها طردها حسن شاكوش ورفض إعطاءها الأوراق الخاصة بها.

أزمة حسن شاكوش وزوجته

ولفت إلى أن هناك الكثير من المستندات التي سيكشف من خلالها العديد من المفاجآت خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن ابنته تعرضت لأذى معنوي بعد زواج 50 يوما.

وعن ما يثار من زواج ابنته ريم طارق بآخر قبل شاكوش من إحدى محافظات الصعيد، وعدم معرفة الأخير ما تسبب في تفجر الخلافات، تساءل: ما هي الأزمة وإن كان هذا الأمر قد حدث بالفعل؟.

واختتم بأنه من صرح بأن ابنته كانت متزوجة من آخر، و إن كان زوجها يتهمها فعليه التوجه لتحرير محضر بالغش والتدليس.

وتابع أنه كلف محاميه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وهناك تفاصيل مهمة بالمستندات سيفجرها قريبا.

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