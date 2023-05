شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة أغاني فيلم Guardians Of The Galaxy Vol. 3.. تضم 17 أغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقع الكثير من متابعى السينما في حب الموسيقى أو الأغانى التي يتم إضافتها إلى الأفلام التي يشاهدونها، وفى أغلب الأوقات لا تكشف شركات الإنتاج عن هذه الأغانى إلا بعد مدة كافية من طرح العمل، وهذا لم يحدث مع فيلم Guardians Of The Galaxy Vol. 3، الذى أثار الجدل منذ طرحه يوم 5 مايو الجارى، واستطاع جذب عدد كبير من متابعى السينما.



Guardians Of The Galaxy Vol. 3

ومع عرض فيلم Guardians Of The Galaxy Vol. 3 بدء مشاهدى العمل يبحثون عن قائمة الأغانى التي تم لعبها خلال أحداث العمل، وتكون العمل 17 أغنية التي تم إضافتها لتضيف جانب مختلف للفيلم الجديد، وهذه قائمة بـ أغانى فيلم Guardians Of The Galaxy Vol. 3:

1. ‘Creep’ (Acoustic Version) – Radiohead

2. ‘Crazy on You’ – Heart

3. ‘Since You Been Gone’ – Rainbow

4. ‘In the Meantime’ – Spacehog

5. ‘Reasons’ – Earth, Wind and Fire

6. ‘Do You Realize??’ – The Flaming Lips

7. ‘We Care a Lot’ – Faith No More

8. ‘Koinu no Carnival’ (From “Minute Waltz”) – EHAMIC

9. ‘I’m Always Chasing Rainbows’ – Alice Cooper

10. ‘San Francisco’ – The Mowgli’s

11. ‘Poor Girl’ – X

12. ‘This Is the Day’ – The The

13. ‘No Sleep Till Brooklyn’ – Beastie Boys

14. ‘Dog Days Are Over’ – Florence + The Machine

15. ‘Badlands’ – Bruce Springsteen

16. ‘I Will Dare’ – The Replacements

17. ‘Come and Get Your Love’ – Redbone

ويأتي طرح فيلم Guardians Of The Galaxy Vol. 3 بعد ست سنوات من إطلاق الفيلم الثاني، وكان قد حطم فيلم Guardians Of The Galaxy Vol. 3 رقم قياسى جديد قبل طرحه بـ دور العرض بـ 13 شهرا، حيث من المقرر أن يصل في 5 مايو من العام الجارى 2023.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "NME"، حطم Guardians Of The Galaxy Vol. 3 الرقم القياسي في عدد أجهزة الماكياج المستخدمة في العمل، وعلق المخرج جيمس جن عن الأمر قائلا:" لقد علمت أن Guardians Of The Galaxy Vol. 3 قد اجتاز الرقم القياسي العالمي رسميًا عن" عدد أجهزة الماكياج التي تم إنشاؤها لـ فيلم واحد"، مبروك، وشكرًا لإبقاء التأثيرات البصرية على قيد الحياة! "

كان الرقم القياسي في السابق يخص فيلم Dr Seuss المقتبس عن فيلم How The Grinch Stole Christmas الذى طح في عام 2000، وكان من بطولة الممثل العالمى جيم كاري.

فيلم Guardians Of The Galaxy Vol. 3 من بطولة كريس برات، وديف باوتيستا، وزوي سالدانا، وكارين جيلان، وبوم كليمينتيف، وبرادلي كوبر، وفين ديزل.