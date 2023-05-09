شكرا لقرائتكم خبر عن محمود زهران: المخرج هادى الباجورى هو من شجعنى على الكتابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الليلة الثالثة من ليالي مهرجان جمعية الفيلم بدورته التاسعة والأربعين، عرض فيلم "قمر 14" للمخرج هادي الباجوري، وعقب انتهائه أقيمت ندوة أدارها الناقد محمد نبيل، بحضور مؤلف الفيلم السيناريست محمود زهران، ومصمم الأفيشات يوسف عادل، بينما تغيب عن الحضور كل من المخرج هادي الباجوري بدون أسباب، بينما اعتذر مصمم الملابس خالد عزام عن الحضورلظروف قهرية.

بدأ نبيل الندوة بحديثه عن عرض الفيلم الأول في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، ثم تم طرحه بعدها في دور العرض السينمائية، حيث حظى ليس بإشادة جماهيرية فحسب، ولكن على إشادة النقاد، ووجه السؤال بعدها للمصمم يوسف عادل حول التحدي الذي واجهه أثناء تصميم البوستر خصوصا وهو يحمل هذا الكم من النجوم؟

ورد يوسف قائلا إن المقياس الأساسي أثناء التصميم هو الموضوع، عن ماذا يتحدث الفيلم وما الرسالة التي نريد إرسالها للجمهور من خلاله، وأضاف، بالطبع كثرة عدد الممثلين تُلقي صعوبة، خاصة لأننا في مصر نرتبط بتاريخ الفنان خارج العمل، أما في الخارج فلا يهتمون سوى بحجمه داخل العمل، لذا هي عملية صعبة، ولكن القرار بها ليس فرديا، حيث يحدث نقاش بينه وبين المؤلف والمخرج والمنتج.

وعن مدى التوازن الذي يستطيع تحقيقه أثناء التصميم، قال يوسف إن المعادلة صعبة، فالناحية التسويقية يهتم بها المنتج وفي نفس الوقت هناك ناحية الجمهور ومدى استقبالهم البوستر وأيضا الممثلين وأحجامهم، وكما قال العملية صعبة ولكن القرار شورى بينهم.

وانتقل نبيل بالحديث إلى مولف الفيلم محمود زهران، حيث سأله عن عمله كمخرج وسيناريست الآن وهل هناك عدم توافق بينهما؟ ورد زهران بأنه لا يوجد انفصال بينهما، إذ تستطيع أن تبرز رؤيتك من خلال عمل مكتوب أو عمل مرئي، ولقد كان يعمل مخرجا منفذا ويشارك في الكتابة، لكن لم يعمل في فيلم كان فيه المخرج والمؤلف في نفس الوقت، لأنه يحب ألا ينفرد بوجهة نظره، لا بد من آراء أخرى تشاركه الرؤية.

وأضاف أن من شجعه على الكتابة كان المخرج هادي الباجوري، الذي تجمعه به صداقة وعمل فلقد عمل كمخرج منفذ في أفلامه، وأثناء عملهم على مسرحية النجمة شيريهان "كوكو شانيل"، أصر هادي أن يشارك زهران في الكتابة في بعض التفاصيل مع الدكتور مدحت العدل ومن هنا كانت البداية.