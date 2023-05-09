شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب: انفصلت عن زوجتى منذ 10 سنوات وأفكر فى الزواج وهناك خبر سعيد قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان محمد رجب، ضيف في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، وتحدث محمد رجب عن حياته الخاصة وابنه قائلاً: "بعدما أنجبت ابنى يوسف أصبحت أخاف على نفسي كثيراً علشانه وهو شبهي في كل حاجة وأتمنى أن يكون معي طوال الوقت ولكن مش بأيدي وهو يتمتع بخفة الظل".

وأضاف محمد رجب، خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة الحياة: أنا منفصل منذ حوالي عشر سنوات عن زوجتي والفن بيشغلني ولم أفكر في الزواج ولكني حاليا أفكر في الزواج وهتسمع خبر سعيد.

وعن أصدقائه داخل الوسط الفني قال محمد رجب: "كريم عبد العزيز ومنذ سنوات ونحن أصحاب ودمه خفيف وراجل واللي ما يعرفش كريم خسران" .

وعن ملحمة أدهم الشرقاوي والمقارنة مع النجم عبد الله غيث قال محمد رجب: "أنا اتفرجت على الفيلم وبعدها بخمسة أيام طلب مني أن أكون فارس في العمل ووافقت وذهبت لتعلم الخيل وكيفية التعامل معه والحمد لله طلعت النتيجة جيدة وصعب جدا أن تمثل ومعاك حصان ومسئولية كبيرة".