شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب: عملت مشهد فى مسلسل "الونش" لمدة 9 ساعات بأضرب وأتضرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان محمد رجب، ضيف في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، وتحدث محمد رجب عن والده قائلاً: "الفضل في نجاحى يعود لوالدى ووالدتى وله فضل كبير عليا في كل شىء في الحياة وكان موظف في التليفزيون وعشقت المهنة منذ طفولتى وكان بياخدنى لماسبيرو وأتفرج على البلاتوهات".

وأضاف محمد رجب: "كنت بصور فيلم الخلبوص وتوقف وذهبت معه إلى الحج وكنت بجواره ودعا لي دعوة جميلة، وافتقدته بعد وفاته وتعلمت منه الجدعنة".

وعن مسلسل الكتيبة 101 قال محمد رجب: "كنت ضيف شرف، وكنت قبل ذلك بمسلسل الاختيار في جزأيه الأول والثانى وقدمت دور بطل من أبطال القوات المسلحة، وده شرف لأي فنان المشاركة في تلك الأعمال الوطنية التي تجسد بطولات أبطال القوات المسلحة.

وعن مسلسل "الونش" قال محمد رجب: "هناك كيميا بيني وبين المخرج والمؤلف واشتركنا في أكثر من عمل وفي البداية كان 15 حلقة ولكنه تم تعديله إلى عدد أكبر من الحلقات وأصبح 45 حلقة، وهذه الشخصية مثل مسلسل الأخ الكبير وتابعت ردود الفعل وحقق نجاحا كبيرا.

وأضاف محمد رجب: "في مسلسل الونش أردت تقديم عمل له رسالة ويكون اجتماعي وكوميدي، والعمل ساده روح المحبة وأنا بطبيعتي حريص علي الذهاب مبكراً واجراء البروفات".

وعن أصعب المشاهد بالمسلسل قال محمد رجب: "معظم المشاهد مستر سين بيني وبين ميرهان حسين وحتى المشهد بيني وبين ابنتي عايز أقدمه على أكمل وجه وأكون صادقا، مضيفاً: "هناك مشهد ضرب 9 ساعات بضرب واتضرب وكانت هناك خساير، وفى فيلم ثمن دستة أشرار أخدت لكمة فكى اتخلع".