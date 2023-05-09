شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب: كنت على وشك ترك التمثيل والسفر لليونان وتراجعت بسبب "لقاء على الهوا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان محمد رجب، ضيفا في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، وقال الفنان محمد رجب: كنت خلاص مسافر اليونان وتركت التمثيل وجالى مسلسل "لقاء على الهوا" مع الفنانة يسرا وكان دور 6 حلقات وتوالت بعدها الأعمال".

وأضاف محمد رجب: أنا لا أعرف أعمل حاجة تانية غير التمثيل، ومهمل فى صحتى شوية، وأعرف أفهم الناس كويس، وصعب حد يدخل قلبى بسهولة بناء على معرفتى بيهم.

وتابع: "من السهل استفزازي جدا، ودايما بخطط لكل حاجة، وعمر ثقتى فى نفسي ما اتهزت، وعندى من الشجاعة إنى لما أغلط أقول أنا غلطان وأعتذر في وقتها، وأنا شجاع ولست متهورا، وكنت بصرف على الشغل لحد لما بقيت نجم، وبقى عندى قوة للنجاح بسبب الظلم.

واستطرد: "قدمت مشهد فى مسلسل الزينى بركات وكنت موظف فى قطاع الإنتاج، وكان الأستاذ ممدوح الليثى رحمه الله رئيس قطاع الإنتاج وقتها، وكان مانع أى موظف يمثل فى أى عمل، وأنا هموت وأمثل ولو خالفت القرار هترفد وأبويا ده كان بالنسبة له كارثة لأنه شايف مستقبلى فى الوظيفة".

وأردف: "قدمت دور عسكرى وبعدين جابونى حارس الزينى بركات، وأعطونى جملة صعبة أوى أقولها وكل شوية الخوذة تقع من على دماغى، والمخرج يوقف التصوير ويقول مين ده خرجوه بره".