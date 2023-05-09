شكرا لقرائتكم خبر عن هيدى كرم أخت ليلى علوى ولبلبة وسوسن بدر الصغرى في فيلم "آل شلبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة هيدى كرم في بطولة فيلم "آل شلبى" للمخرجة أيتن أمين، والذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى حيث تجسد خلال أحداث الفيلم شخصية الأخت الصغرى لكلٍ من ليلى علوى ولبلبة وسوسن بدر، 4 اخوات نتجمع في مناسبة عائلية معينة وبيحصل فيها أحداث كتير والفيلم سيناريو أيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام.

وكان آخر أعمال هيدى كرم في السينما فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" العام قبل الماضى، والذى شاركت فيه كضيفة شرف، وهو بطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربينى، ماجد الكدوانى، بيومى فؤاد، أحمد حلاوة وعلاء زينهم وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، شيماء سيف، شيكو، مصطفى قمر، محمد أوتاكا وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى،

وفى الدراما كان آخر أعمال هيدى كرم مسلسل "الاختيار 3" في شهر رمضان قبل الماضى، والعمل تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى وآخرين.

وكانت هيدى كرم قد تحدثت عن مشاركتها في مسلسل "الاختيار 3" وقالت:"مشاركة فى مسلسل عظيم وشرف عظيم وإضافة لأى حد، وعشت دور زوجة ضابط، وسردوا ليا تفاصيل شخصية وتشيل الهم لوحدها وتعمل فى صمت، وعشت الحالة والتفاصيل، وعرفت قد أيه زوجات الضباط عايشين حياة صعبة وقاسية ويعانوا معاناة نفسية وعصبية ومتحملة مسئولية البيت وخوفها على زوجها".

وأضافت هيدى كرم: "زوجة الضابط فى هذه المرحلة كانت الزوجة متوترة بسبب غيابه لفترات طويلة وخصوصا فى مرحلة حرجة، وكان فيه توتر عام، وكنا خايفين ومتوترين، وتعلمت منه كتير فى الدور ده"، فزوجة الضابط تقضى وقت كبير مش قادرين يطمنوا عليهم ويشوفوا حاجات مرعبة فى التليفزيون وفى نفس الوقت لازم تاخد بالها من الاولاد، والموضوع رائع وغنى بتجربة إنسانية".