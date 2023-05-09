شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم كيانو ريفز John Wick: Chapter 4 تصل إلى 406 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم John Wick: Chapter 4 إلى 406 ملايين و56 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه فى 24 مارس الماضى، العمل من إنتاج شركة Lionsgate ووصلت مدة الفيلم إلى ساعتين و49 دقيقة.

وانقسمت الإيرادات إلى 180 مليونًا و56 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و226 مليونًا دولار بشباك التذاكر العالمى.

فيلم John Wick: Chapter 4 لـ شركة لايونز جيت، الذي قام ببطولته ريفز باعتباره القاتل المتردد جون ويك، تجاوز كل التوقعات وعطلات نهاية الأسبوع الافتتاحية السابقة للفيلم المصنف "R"، منذ إطلاقه لأول مرة في عام 2014 بفيلم جون ويك محققا 14 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية)، نمت السلسلة التي أخرجها تشاد ستالسكي باطراد مع كل جزء جديد.

حقق الجزء الثاني عام 2017، إيرادات وصلت إلى 30.4 مليون دولار، وطرح الجزء الثالث عام 2019 محققا 56.8 مليون دولار.

وتدور أحداث الجزء الجديد حول محاولات قتل جون ويك بعد الفدية التى وضعت على رأسه، وبعد فقدانه ملاذه الأخير فى فندق Continental في مدينة نيويورك ومنعه من الدخول، وسرعان ما سيلجأ ويك إلى صوفيا التى تجسدها الممثلة هالى بيري، التى كانت تجمعها علاقة عاطفية بويك منذ زمن بعيد.