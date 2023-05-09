شكرا لقرائتكم خبر عن فرسان الشرق تروى قصة بهية 3 ليالٍ على مسرح الجمهورية بدءًا من الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث عرض "بهية" تصميم وإخراج كريمة بدير رؤية درامية محمد فؤاد، ديكور وملابس أنيس إسماعيل وذلك فى ثلاث ليال متصلة تبدأ في الثامنة والنصف مساء الأربعاء، الخميس، الجمعة 10، 11، 12 مايو علي مسرح الجمهورية .

العرض مستلهم من رواية نجيب سرور الشهيرة "ياسين وبهية" ومن الموال الشعبى المعروف "يابهية وخبرينى" ويسعى للاجابة على التساؤل الذى طرح فى العملين عن قاتل ياسين حيث تدور الأحداث حول شخصية ياسين الذى يحاول الانتقام من الاقطاعى المسيطر على القرية بعد محاولة الاعتداء على حبيبته بهية وذلك بتحريض اهلها على اقتحام القصر واحراقه، وكانت هذه المحاولة هي الشرارة التي أشعلت نار الثورة الموجودة في قلوب أهل القرية ضد مظالم الإقطاع وقسوته وجبروته لنكتشف فى النهاية ان القاتل هو الاقطاعى واعوانه .

يذكر أن فرقة فرسان الشرق للتراث تأسست عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصاميم حركية مبتكرة ، تحمل صبغة شعبية ودرامية وتاريخية .







