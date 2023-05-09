شكرا لقرائتكم خبر عن لقب بـ تايسون ويعانى من فوبيا المانجو.. عيد ميلاد الفنان محمد ممدوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الفنان محمد ممدوح، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده حيث إنه من مواليد 9 مايو، وقدم خلال مسيرته الفنية الكثير من الأدوار المهمة والمميزة، ويطلق عليه أصدقاؤه داخل الوسط الفني لقب "تايسون" لأنه كان يلعب ملاكمة ولأنه كان يشبهه في النفس القصير

ونال محمد ممدوح عدة جوائز عن فيلمه أبو صدام الذى عرض في 2021، أبرزها جائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي، وأفضل ممثل من مهرجان مالمو للسينما.

بدأ مشواره الفني في 2006، من خلال دور في مسرحية أهلًا يا بكوات كان ضمن الدفعة الثانية من مركز الإبداع مع المخرج خالد جلال، من ضمن أبطال مسرحية قهوة سادة، وبعدها أنطلق في عالم الفن واشتهر بأدواره.

ومن أعماله وبيبو وبشير، وباب الخلق، والحفلة، ونيران صديقة، وفرش وغطا، وفرق توقيت، وإمبراطورية مين، ويوم مالوش لازمة، وتحت السيطرة، وولاد رزق، وطريقي، وجراند أوتيل، والخلية، وبنك الحظ، وبشتري راجل، وتراب الماس، وقابيل، وولد الغلابة، ولعبة نيوتن، وخلي بالك من زيزى، والعارف، وأبو صدام، والعائدون".

كشف الفنان محمد ممدوح أنه يعانى من فوبيا المانجو ولا يستطيع أن يتواجد مع هذه الفاكهة فى مكان واحد، وفى لقاء تليفزيونى قال إنه يعانى من فوبيا المانجو وأنه حاول مواجهة خوفه منها من قبل وحاول كثيراً وكان يكره المانجا بشكل كبير لمدة 28 سنة تقريبا، وكان يتضايق من رائحتها علي عكس البطيخ.