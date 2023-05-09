شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تجسد شخصية لايف كوتش كوميدية فى أبو نسب مع محمد إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة ياسمين صبرى لاستئناف تصوير مشاهدها في فيلم أبو نسب مع النجم محمد إمام خلال الأيام القليلة المقبلة بعد توقف بسبب الانشغال بدراما رمضان المنصرم، وتجسد ياسمين خلال أحداث الفيلم شخصية لايف كوتش (مدربة تنمية بشرية) كوميدية وتقابل محمد إمام ويحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

وتستكمل ياسمين صبرى الأيام المقبلة أيضاً تصوير دورها في فيلم البعبع الذى يجمعها بالنجم أمير كرارة للمرة الأولى، والذى تم الانتهاء من جزء في أحداثه قبل الانشتغل بدراما رمضان، ويشارك في بطولة الفيلم باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتة، ومحمد أنور، عباس أبو الحسن، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوى.

وفى سياق منفصل، تواصل ياسمين التدريب على الألعاب القتالية وركوب الموتوسيكلات ضمن استعدادها لفيلمها الجديد دليلة مع المخرج بيتر ميمى، والذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما، اذ تقدم ياسمين الأكشن خلال أحداث الفيلم الذى تظهر فيه بشخصية سوبر هيرو، ويأتي الفيلم ضمن عالم أفلام المستضعفون التي أعلن عنها بيتر ميمى في إطار خطته لصنع أفلام على غرار أعمال مارفل ودي سي.

وتعود ياسمين صبرى إلى السينما فى 2023 بـ 3 أفلام دفعة واحدة بعد غياب 4 سنوات، اذ قدمت آخر أعمالها فيلم "الديزل" عام 2018 الذى شاركت في بطولته إلى جانب محمد رمضان، فتحى عبد الوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس، محمد عز، محمد على رزق وإخراج كريم السبكى، وقدمت في نفس العام أيضًا فيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد إمام ومحمد عبد الرحمن وفاروق الفيشاوى وإخراج حسين المنباوى.