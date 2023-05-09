شكرا لقرائتكم خبر عن جيسون ستاثام يكشف عن البوستر الرسمى لفيلم "New Meg. Old Chum" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى جيسون ستاثام عن البوستر الرسمى الدعائى للجزء الثانى من فيلم "New Meg Old Chum"، من خلال حسابه على إنستجرام حيث من المقرر طرح الفيلم 4 أغسطس المقبل.



New Meg. Old Chum

وجاء الجزء الثانى، بعد نجاح الجزء الأول الذى عرض عام 2018 وحقق نجاحا كبيرا فى دورى العرض السينمائى بإيرادات وصلت لأكثر من نصف مليار دولار.

وكان فيلم قد حقق The Meg فى دور العرض 520 مليون دولار حول العالم، وهو العمل الذى يقوم ببطولته روبى روز، وجيسون ستاثام، وراين ويلسون، وروبرت تايلور، وجيسيكا ماكنامى، وكليف كيرتس، ولى بينجبينج، ومن إخراج جون تيرتلتوب، القصة مستوحاة من الكتاب الذى يحمل نفس الاسم للكاتب ستيف ألتن، ومن تأليف دين جورجاريس، وجون هوبر، وإريك هوبر.

وتدور قصة الفيلم حول مواجهة الغطاس والكابتن البحرى جوناس تايلور خطرًا غير معروف فى الأعماق غير المكتشفة فى خندق ماريانا، الذى أجبره على إجهاض مهمته والتخلى عن نصف طاقمه، ويتلقى مكالمة عن غرق غواصة على متنها زوجته السابقة، فيخاطر بحياته وحياة كل شخص محاصر فى سؤال واحد: هل يمكن أن يكون أكبر مفترس بحرى موجود على قيد الحياة؟