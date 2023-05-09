شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى وكندة علوش وأحمد السعدنى يهنئون هنا الزاهد على "مستر إكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ عدد من نجوم الفن النجمة هنا الزاهد على فيلمها الجديد مستر أكس، مع زوجها النجم أحمد فهمى والمقرر طرحه فى موسم عيد الأضحى، وكتبت النجمة كندة علوش: "مبروك حبيبتى"، وقالت النجمة منى زكى "مبروك يا هنوش"، وقال النجم أحمد السعدنى: "مبروك هنا"، وعلقت هدى المفتى على بوستر الفيلم الخاص بهنا، وكتبت "خطيرة"، واكتفى أحمد زاهر وروجينا بوضع إيموجى قلوب حمراء.





فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، ريم مصطفى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف، رانيا منصور، وآخرين والعمل قصة أمانى التونسى، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه فى إطار كوميدى رومانسى.

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، اذ قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

وتعاقدت هنا الزاهد على تقديم الجزء الثانى من فيلم قصة الحب الذى يجمعها بـ أحمد حاتم وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن، وذلك بعد 4 سنوات من عرض الجزء الأول الذى طرح عام 2019، ومن بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم وحنان سليمان وياسر طوبجى وعلا رشدى، قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج عثمان أبو لبن.