شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة حازم إيهاب تكشف إصابتها بـErb's palsy: إيدى الشمال مش زى اليمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الممثلة الشابة منة داغر، زوجة الممثل الشاب حازم إيهاب، من خلال خاصية "ستورى" على حسابها بموقع إنستجرام، عن إصابتها بـErb's palsy، الذى يتسبب فى حالة عصبية فى الكتف والذراع تؤدى إلى ضعف أو فقدان وظيفة العضلات، حيث قالت: "فى حاجة مستفزانى، فحبيت أشاركها معاكم، فى واحدة بعتالى مسج بتوقلى، هاى منة أنا عارفة إن أنتى عندك Erb's palsy، بس كده".



منة داغر

وتابعت منة داغر قائلة: "إيه الـ Erb's palsy ده، أنا عندى مشكلة فى دراعى الشمال، وأنا بتولد الدكتور شدنى وهو بيولد أمى من أيدى الشمال جامد، فحصلى مشكلة فى العصب، فعملتلى مشكلة كبيرة فى إيدى الشمال، فمبقتش زى إيدى اليمين، ولا في الحركة ولا في الشكل ولا في أي حاجة".

وأكملت منة داغر "وعلى فكرة في ناس كتير جدا عندها المشكلة دى، يمكن هي بس بتختلف من حد، وبتختلف خطورتها، في ناس ممكن متبقاش باينة أوى، تبقى حاجة بسيطة يعنى ومش مقصرة على أيديهم أوى أو على حركتهم أوى، وفى ناس تانية بتبقى باينة جدا، وواضحة جدا، ومقصرة على شكلهم، وعلى شكل أيديهم، وعلى حركتهم وكل حاجة".



منة داغر

وأنهت منة داغر حديثها قائلة: "بس يعنى قصدى إنه أنا حسيت إنى فاجأة كأنى مخبية سر، اللى هو أنا عارفة إن إنتى Erb's palsy، إيه المشكلة، تقبلوا الحاجات اللى عندكم يا جماعة، واتبسطوا وعادى، إيه المشكلة يعنى؟ عندى مشكلة فى إيدى الشمال وشكلها مش زى إيدى اليمين عادى، ربنا مدينا حاجات تانية حلوة وجميلة، إيه المشكلة يعنى".



منه داغر وحازم ايهاب