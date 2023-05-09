شكرا لقرائتكم خبر عن راجح داود: هنقدم أوبرا دون جيوفانى على مسرح مكتبة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ، منذ قليل، المؤتمر الصحفى الخاص بتقديم أوبرا "دون جيوفانى" للموسيقار النمساوى موتسارت على مدار ثلاثة أيام على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية، بمقر بيت السنارى بالسيدة زينب، وذلك بحضور الدكتور راجح داود، الموسيقار الكبير والمشرف على مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، والمايسترو ناير ناجى؛ قائد أوركسترا مكتبة الإسكندرية، وصوليستات أوبرا "دون جيوفانى" من الأجانب والمصريين، والألمانى مانويل شميدت؛ مخرج العرض، و برنهارد زيجل؛ مصمم الديكور، ومدير معهد جوته بالاسكندرية زابينا ارلين ڤين.

وقال الموسيقار راجح داود فى بداية المؤتمر إن المشروع يهدف إلى تقديم أوبرا دون جيوفانى على مدار 3 عروض على مسرح مكتبة الإسكندرية بدعم من معهد جوتة، وبشكر المايسترو ناير ناجي على اختياره للطلاب المشاركين، وأحييه على القيمة الفنية والثقافية للعرض.

يذكر أن أوبرا دون جيوفانى من أبرز ما قدَّم موتسارت، وذلك لرصانة صياغتها الدرامية والموسيقية واستمرار عرضها في جميع دور الأوبرا العالمية على مدار 250 عاما.

ويهدف هذا الحدث إلى دمج مغنيي الأوبرا العالميين والمهنيين مع طلبة الغناء الأوبرالي بمدينة الإسكندرية، وذلك بمصاحبة أوركسترا وكورال مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي القائد الأساسي لأوركسترا مكتبة الإسكندرية، ومن إخراج الألماني مانويل شميدت وتصميم برنهارد زيجل.