شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مصطفى درويش فى طفولته بعد مرور أسبوع على رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر، اليوم الثلاثاء، أسبوع على رحيل الفنان مصطفى درويش، حيث رحل يوم 1 مايو، عن عمر ناهز الـ43 عاما، بعد توقف عضلة القلب، ومازال حسابه على فيس بوك يكتب عليه أصدقاؤه وجمهوره كأنه لم يرحل وينتظرون أن يدخل يكتب لهم تعليقا ويمازحهم كما كان يفعل.

وأحد أصدقاء مصطفى درويش المقربين أحمد بركات، استرجع ذكرياته مع الفنان الراحل مصطفى درويش، ونشر صور لمصطفى فى طفولته، وصورة أخرى كتب عليها: "الصورة كانت بمناسبة عيد ميلادى الـ11 وكان مصطفى الله يرحمه كان عنده 3 سنين".









مصطفى درويش من مواليد 11 يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة وبعد ذلك بدأ رحلته الفنية القصيرة.

و من أعماله التليفزيونية: "فوق مستوى الشبهات، لأعلى سعر، ضد مجهول، أيوب، أبو عمر المصرى، نصيبى و قسمتك 3، حكايتى، بركة، أبو جبل، خيانة عهد، بـ 100 وش، قوت القلوب، صاحب السعادة، إلا أنا، كله بالحب، ضد الكسر، بين السما و الأرض، وسوتس بالعربى وأخر مسلسله له سره الباتع وعرض رمضان 2023 "، وأعماله السينمائية:" كف القمر، كارما".

وقدم مصطفى درويش أكثر من 20 عملا دراميا خلال مسيرته الفنية ، والدور الذى بسببه نال شهرة واسعه وتحدث عنه الجميع على السوشيال ميديا وهو دور فتحي مدرب كمال الأجسام في مسلسل ب100 للنجمة نيللى كريم، والذى انضم إلى فرقة النصب وعرض المسلسل في رمضان 2020، وأصيب الراحل مصطفى درويش بفيروس كورونا أكثر من مرة، ويعد مصطفى درويش من الفنانين المتفاعلين على حساباته على السوشيال ميديا بكثره ومن المتفاعلين مع جمهوره ومتابعيه.