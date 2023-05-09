شكرا لقرائتكم خبر عن ناير ناجى: عرض أوبرا دون جيوفانى مشروع ثقافى متكامل يهتم ببناء الإنسان والان مع تفاصيل الخبر
وتابع: "لكن العمل على الثقافة مختلف، بياخد مجهود واهتمام أكبر من مشروع اليوم الواحد بشكر مكتبة الإسكندرية على موافقتها السريعة على المشروع، لأنها بتهتم ببناء الإنسان والشباب، فهو مشروع ثقافي متكامل، وأتمنى أن يمتع الجميع".
يذكر أن أوبرا دون جيوفاني من أبرز ما قدَّم موتسارت، وذلك لرصانة صياغتها الدرامية والموسيقية واستمرار عرضها في جميع دور الأوبرا العالمية على مدار 250 عام.
ويهدف هذا الحدث إلى دمج مغنيي الأوبرا العالميين والمهنيين مع طلبة الغناء الأوبرالي بمدينة الإسكندرية، وذلك بمصاحبة أوركسترا وكورال مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي القائد الأساسي لأوركسترا مكتبة الإسكندرية، ومن إخراج الألماني مانويل شميدت وتصميم برنهارد زيجل.
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