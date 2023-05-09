شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الأول لمجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح والاستعداد لمرحلة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع مجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح فى الشارقة، وهو الاجتماع الأول للمجلس منذ صدور قرار الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، بتشكيل المجلس الموسع للأمناء منتصف مارس الماضى.

واكتسب الاجتماع أهمية خاصة إذ أنه المجلس الأوسع عضوية منذ تأسيس الهيئة فى عام 2008، كما يأتى الانعقاد والهيئة تستعد لمرحلة جديدة من العمل، ويتضمن جدول أعمال الاجتماع محاور عديدة تتعلق بعمل الهيئة الاستراتيجى فى خدمة المسرح العربى والذى دأبت عليه منذ انطلاقتها.

الأمين العام، رئيس مجلس الأمناء الأستاذ إسماعيل عبد الله صرح بهذه المناسبة قائلاً: بنا كبير الاعتزاز بوجود كل هذه القامات فى المجلس الجديد، والذى جاء التوسع فيه استجابة لمتطلبات العمل الكبير الذى تقوم به الهيئة العربية للمسرح على المستوى العربى، والذى يتوجب وجود مجلس أمناء موسع يحتوى فى عضويته مختلف الاختصاصات المسرحية القادرة على تقديم إجابات علمية وعملية واضحة لكل الأسئلة والاستحقاقات التي تواجه المسرح العربي، ونحن كعهدنا نعمل وفق الرؤية الثاقبة والأفكار الصائبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الذي يتابع ويتفاعل مع تفاصيل المسرح العربي في كل بقعة عربية، وبفضل دعمه وتوجيهه، يمكننا القول بأننا في الهيئة ماضون بكل العزم والتصميم على تحقيق الرؤية التي تأسست عليها "من أجل تنمية حضارية للمجتمعات العربية عامة، لا بد من أن يقوم المسرح بدوره التنويري في صياغة الذائقة الفنية وتجذير المعارف الثقافية المتعلقة بالمسرح الذي نعتبره عاملاً مهماً من عوامل التقدم والتنمية".

وكان الأمين العام قد ذكر بأنه ومن باب ترشيق العمل، ستكون مدة عضوية المجلس عامين، من بداية مايو 2023 حتى نهاية أبريل 2025.من الجدير بالذكر أن مجلس الأمناء يتكون من قامات عربية هامة، وهي وفق التسلسل الحروفي : (الدكتور جبار جودي. العراق، الدكتور حبيب غلوم. الإمارات، الدكتور حسن رشيد. قطر، المخرج خالد جلال. مصر ، الفنان رفيق علي أحمد. لبنان، الدكتور سامي الجمعان. السعودية، الدكتور سعد يوسف. السودان، الدكتور سعيد السيابي. عُمان، عبد الفتاح سوليه. موريتانيا، الدكتور عجاج سليم. سوريا، الدكتور عز الدين بونيت. المغرب،علي الفلّاح. ليبيا، فتحي عبد الرحمن. فلسطين، الأستاذ محمد المنصور. الكويت، الدكتور معز المرابط. تونس، الدكتور محمد بو كراس. الجزائر، هايل المذابي. اليمن، هزاع البراري. الأردن، يوسف الحمدان. البحرين.