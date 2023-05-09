شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيى حفلاً غنائيًا فى الكويت الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة أنغام حفلاً غنائيًا فى الكويت بعد غد الخميس الموافق 11 مايو الجارى، ومن المقرر أن تقدم أنغام باقة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وطرحت النجمة أنغام، أحدث أغنياتها التى تحمل اسم "نسينا نعيش" على موقع "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات جمال الخولى، وألحان سهم وتوزيع عمر صباغ، ميكس وماستر أمير محروس، والكليب من إخراج عادل جمال.

كما طرحت مؤخرًا أغنية "خلينى شوية معاك" على "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان توزيع خالد عز، وميكس وماستر أمير محروس.

وطرحت النجمة أنغام، مؤخرًا أغنية بعنوان "عشان أرضيك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، ألحان أحمد زعيم وتوزيع وليد فايد، ميكس وماستر أمير محروس.

يشار إلى أن أنغام تقدم برنامجها الذى يحمل نفس اسمها ويذاع أسبوعيًا يومى الخميس الجمعة، حيث استضاف العيد من نجوم الغناء، أبرزهم راغب علامة، ومصطفى قمر، ونوال الزغبى، وهيثم شاكر، وبهاء سلطان، وغيرهم من المطربين في مصر والوطن العربى.