شكرا لقرائتكم خبر عن محمود التهامى يحيى حفلا بساقية الصاوى الخميس 18 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المنشد الدينى محمود التهامى حفلا بساقية الصاوى بالزمالك يوم الخميس الموافق 18 مايو الجارى، يقدم فيه فاصلا متميزا من الإنشاد الدينى منها "قمرا" التى تميز بها فى كثير من الحفلات وأصبحت مطلوبا منه في كل حفلاته الدينية.

وفى سياق متصل شارك المنشد محمود التهامى فى فعالية "سلام حب تسامح" التى تجمع أكثر من 300 موسيقى من مختلف دول العالم تحت مظلة مهرجان أبو ظبى فى دورته التاسعة عشرة.

الفعالية متعددة اللغات واللهجات والجنسيات التى يطلقها مهرجان أبو ظبى فى ختام عام 2022 بمشاركة نخبة من الفنانين العالميين مثل ليسيث سكوت من الولايات المتحدة الأمريكية وأوليفيا فويت من أوبرا متروبوليتا نيويورك وسومى جور من كوريا الجنوبية وبى ليبو موراك من جنوب أفريقيا بجانب أوركسترا أكاديمية بيتهوفن المشهورة، بقيادة المايسترو دييجو نافارو، يجتمعون مع أكثر من 350 مغنى كورال و300 موسيقى من مختلف الجنسيات حول العالم.

كما تجمع سيمفونية "سلام حب تسامح" بين ثلاثة من أشهر المؤلفين الموسيقيين من الإمارات والعالم، بمشاركة ديفيد شاير، الحائز على جائزة الأوسكار، والإماراتى إيهاب درويش الحائز على ترشيح جوائز غرامى وعضوية أكاديميتها، وجون ديبنى الحائز على جائزة إيمي، ليقدموا معًا توليفة موسيقية تمزج بين الموسيقى الكلاسيكية ولمسات التراث العالمى لتمثل نداء محبة وسلام يجمع مختلف الثقافات والرؤى والموسيقى رغم اختلاف الجنسيات واللغات.