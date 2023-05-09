شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت دي نيرو يرزق بمولوده السابع فى عمر 79 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رُزق النجم العالمي روبرت دي نيرو بمولود جديد لم يكشف جنسه إن كان ولدا أم أنثى، وهو المولود السابع من بين أبنائه، والذى أنجبه فى عمر 79 عاما.

وكانت الشرطة قد أوقفت امرأة بعد ضبطها وهي تحاول سرقة هدايا من تحت شجرة عيد الميلاد الخاصة بالممثل روبرت دي نيرو، في مدينة نيويورك.

وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى كانت عناصر الشرطة تتبع اللصة عندما شاهدوها ، وهى تتسلل لمنزل النجم دى نيرو المكون من طابقين و7 غرف نوم، حسبما أفادت الشرطة، وبالداخل وجدوا امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا فى غرفة المعيشة تحاول سرقة ممتلكاته، وألقوا القبض عليها، ولم تعلن الشرطة اسم المتهمة، فيما قالت الشرطة إن "باب القبو الذى استخدمته السيدة لدخول المنزل ظهرت عليه علامات دخول قسرى".

دى نيرو الذى كان فى الطابق العلوى بالمنزل هبط إلى غرفة المعيشة وقت اعتقال اللصة، وقال الناطق باسم النجم، البالغ من العمر 79 عاما: "دى نيرو لن يدلى بأى تصريحات بشأن محاولة السرقة".