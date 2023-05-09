شكرا لقرائتكم خبر عن صناع فيلم "العنكبوت" فى سينما الهناجر.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام غدا ضمن فعاليات الدورة الـ 49 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية برئاسة مدير التصوير السينمائي محمود عبد السميع، عرض فيلم "العنكبوت" بقاعة سينما الهناجر، بحضور صناعه، ومنهم المخرج أحمد نادر جلال، والمؤلف الموسيقى عمرو إسماعيل، المونتير محسن عبد الوهاب، مدير التصوير أحمد يوسف، السيناريست محمد ناير، ويدير الندوة الناقدة علا الشافعي.

"العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ودار الأوبرا المصرية ونقابة المهن السينمائية والمركز القومي للسينما، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحد من أهم المهرجانات المحلية المصرية حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الفنية للأفلام المشاركة.

ويقوم أعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الافلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدة عرضت على مدار العام كاملا، وهو المهرجان الوحيد، الذي أقيم بانتظام على مدار سنوات طويلة، ولم يتوقف منذ افتتاحه وتأسيسه من قبل جمعية الفيلم، على أيدى نقاد وصناع السينما ومجلس إدارة الجمعية سواء الحالية أومنذ بداية إقامته.