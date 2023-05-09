شكرا لقرائتكم خبر عن عابد عنانى وابنة أسامة أنور عكاشة فى ندوة فيلم "الباب الأخضر" بالكاثوليكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان عابد عنانى والإعلامية نسرين عكاشة، ابنة الراحل أسامة أنور عكاشة، على حضور الندوة الخاصة بفيلم "الباب الأخضر" مساء اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات مهرجان الكاثوليكى للسينما فى دورته الـ71 التى تقام حاليا. وينافس الفيلم ضمن مسابقة أفلام المركز الكاثوليكى هذا العام مع مجموعة الأفلام التى تشهدها هذه الدورة.

يشار إلى أن فيلم "الباب الأخضر" بطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوي، محمود عبد المغني، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلي، رشدي الشامي، عابد عناني، إسلام حافظ، حنان سليمان، إخراج رؤوف عبد العزيز.

وتدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وتغنى مطربة الراب نغم صالح الأغنية الدعائية للفيلم.