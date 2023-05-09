آدم أحمد العوضي.. صورة ياسمين عبدالعزيز مع مولودها الثالث تُفجّر ضجة كبيرة على السوشيال ميديا.. شاهدها هنا!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 مايو 2023 11:47 مساءً - نشرت عدد كبير من الصفحات التفاعلية على موقع «فيسبوك»، والتي لديها عدد كبير من المتابعين، صورة للفنانة ياسمين عبد العزيز وهي في المستشفى، وتحمل طفل مولد حديثًا على يديها، ومكتوب على الصورة، “آدم أحمد العوضي”، في إشارة إلى إنجاب ياسمين عبد العزيز مولدها الأول من العوضي.

ياسمين عبدالعزيز ومولودها الأول من العوضي

ولاقت الصورة تفاعل كبيرًا من قبل الجمهور ورواد السوشيال ميديا، بالإضافة للتعليقات الكثيرة التي فيها يبارك الجمهور للفنانين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، على مولودهم الجديد، ويدعون له بطول العمر والمباركة في صحته.

حقيقة إنجاب ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وكشف متابعون للنجمة المصرية أن الصورة المتداولة هي من أحد مشاهد “مسلسل ضرب نار” والذي قامت ببطولته في رمضان 2023 مع زوجها النجم أحمد العوضي، وتحديداً في الحلقة الرابعة عشرة من المسلسل، وأن لا صحة لما يتم تداوله.

ولكن من لم يشاهد المسلسل اقتنع بالأمر وأخذ يتداول تلك الصورة، أما من شاهده فسيعلم أن الصورة من المسلسل.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

مسلسل “ضرب نار” من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

قصة مسلسل «ضرب نار »

تدور قصة مسلسل ضرب نار في إطار شعبي تشويقي، إذ تبدأ الأحداث في إحدى قرى صعيد مصر، حيث يعيش جابر الكوماندا (أحمد العوضي) مع أسرته المكونة من والدته وشقيقه وشقيقته، ويمتلك محل “كاوتشات سيارات”، وفجأة تنقلب حياته ويضطر لترك قريته بعد جلسات عرفية، بسبب ثأر خاص بمحسن ابن عمه.

يذهب جابر إلى القاهرة وبالتحديد إلى حي روض الفرج بشبرا وهناك يلتقي بمهرة أبو الليل (ياسمين عبدالعزيز)، حيث يستأجر منها محل أسرتها، كما تعمل مهرة في مصنع “عبايات” يقع في منطقة شعبية، وتكون مسئولة عن أخوها طارق، وأختها لولي بعد وفاة والدهم، وتتصاعد الأحداث بين جابر ومهرة حتى يرتبطا، ولكن يحدث لهما ما يغير مصير الأحداث حيث يدخل إلى السجن، ويتعرف على أحد تجار السلاح، وتقع مهرة تحت ضغط زيدان أحد رجال الأعمال الذي له أعمال غير مشروعة، وتتطور الأحداث بخروج جابر من السجن، لنعرف مصير علاقتهما.

أحمد العوضي في «فيلم البلدوزر»

كما يواصل أحمد العوضي تحضيراته لفيلمه الجديد البلدوزر، الذي يظهر خلاله كبطل في الـ MMA، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

الفيلم تأليف أحمد حسني في أولى تجاربه في الكتابة للسينما، وتم التحضير له منذ فترة طويلة، حيث تدرب العوضي على مدار الفترة الماضية على رياضة ال «MMA»، وهي اختصار لجملة Mixed martial arts أو فنون القتال المختلطة، وهي رياضة قتالية مزيج بين كثير من فنون الدفاع عن النفس، وتقنيات ومهارات مختلفة، وهو أول فيلم عربي عن هذه اللعبة، الأمر الذي جعل العوضي يعكف على التواجد الدائم في صالات الألعاب الرياضية، حيث تدور أحداث الفيلم حول هذه الرياضة، ويمارسها البطل.

وتدور قصة “فيلم البلدوزر” في إطار اجتماعي، حول شاب مصري يمارس هذه الرياضة، ويحلم بالوصول إلى العالمية من خلالها، وبالفعل يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في البطولة التي ستقام في لاس فيجاس، ويشرف على تدريبه مدرب أمريكي عالمي.

وقامت شركة إنتاج الفيلم بالتعاقد مع بطل العالم في لعبة الMMA، للمشاركة في الفيلم، كما قام المخرج طارق العريان بالاتفاق مع النجم العالمي روبرت دي نيرو، على المشاركة كضيف شرف في الفيلم، حيث وافق دي نيرو بشكل مبدئي، لحين الاطلاع على سيناريو الفيلم، ومن المفترض أن يجسد دور المدرب العالمي الذي سيقوم بتدريب البلدوزر في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال العوضي في تصريح محلّي: من المفترض أن نبدأ التحضير للعمل بعد انتهاء موسم عيد الفطر، بسبب انشغال طارق العريان بتصوير مسلسل معاوية، كما أني كنت مشغول بتصوير مسلسل ضرب نار.

ويذكر أن “فيلم موسى” والذي تم طرحه في السينمات عام 2021 من بطولة كريم محمود عبد العزيز وصلاح عبد الله واسماء ابو اليزيد واياد نصار من تأليف وإخراج بيتر ميمي هو اخر ظهور سينمائي لأحمد العوضي.

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