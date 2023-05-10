شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد: بكيت لما قرأت الورق الخاص بعملة نادرة وشخصية دميانة صعبت عليا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة جواما مراد، إنها لأول مرة في حياتها تقدم عملين دراميين في شهر رمضان المبارك، متابعة: العملان كنا مختلفين في الشكل تماما.
وأضافت الفنانة جومانا مراد، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on:" بكيت لما قرأت الورق الخاص بمسلسل عملة نادرة، وشخصية دميانة صعبت عليا".
وتابعت الفانة جومانا مراد :"بحب الفنان جمال سليمان وهو ممثل عظيم جدا، ونجحت مع جمال سليمان في مسلسل الخيط الأبيض.. وده أهم سبب لقدومنا لمصر وقتها."
وقالت الفنانة جومانا مراد :"المصريون روحهم حلوة مميزة لو مخدتيش من روحهم مش هتعرفي تتكلمي زيهم، وإيقاعهم سريع في الحياة والكلام، وكنت بقعد بالأربعين ساعة صاحية في رمضان أشتغل وربنا لا يضيع تعب حد".
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