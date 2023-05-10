شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يحيى حفلا فى الكويت 18 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الهضبة عمرو دياب حفلا موسيقيا ضخما في دولة الكويت، يوم 18 مايو الجاري، على مسرح آرينا كويت.

وكان النجم الكبير عمرو دياب أحيا حفلا كبيرا أقيم فى مدينة جدة السعودية على مسرح بنش مارك، وسط حضور أكثر من 10 آلاف متفرج بمختلف الجنسيات، وذلك بمصاحبة فرقته الموسيقية.

وقدم دياب أكثر من 20 أغنية تضمنت: العالم الله، أنت الحظ، برج الحوت، يا أنا يا لأ، خلاص بقى بيتكلم، ده لو اتساب، ليلى نهارى، وياه، ضحكت عيون حبيبى، قمرين، كان طيب، حلاوة الأيام، وغيرها من الأغانى التى يحبها جمهور عمرو دياب.

كما قدم الهضبة عمرو دياب ميدلى لأغنانيه القديمة التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، حيث احتوى الميدلى على أغانى قمرين، ليلى نهارى، ده اللي كان نفسى فيه، وياه، وغيرها من الأغانى، وتفاعل الجمهور مع أغانى المديلى وطالبوه بإعادته مرة أخرى، وخلال الحفل عزف دياب مقطوعة من أغنتيه أنت الحظ على الكيبورد وسط صيحات الجمهور.

وحرص على حضور الحفل الفنانة آيتن عامر وعدد كبير من أصدقاء الهضبة، والشخصيات العامة، بالإضافة إلى الجاليات العربية المختلفة فى جدة، والذين قدم لهم الهضبة التحية.

وعلى جانب آخر، تصدرت أغنية "الحفلة" للفنان عمرو دياب قائمة الكلمات الأعلى تداولا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك عقب طرحها في أول أيام عيد الفطر المنصرم، الأغنية من كلمات أحمد مرزوق ولحن وتوزيع محمد قماح وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.