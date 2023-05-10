شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يعود لتصوير فيلمه البعبع بعد توقف 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد النجم أمير كرارة لاستكمال تصوير مشاهد فيلمه الجديد البعبع مطلع الأسبوع الجارى بعد فترة توقف استغرقت 3 أشهر، بسبب انشغاله بتصوير مسلسله الأخير "سوق الكانتو"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، ويتبقى لكرارة أسبوعين على الانتهاء من الفيلم وتحديد موعد طرحه فى دور العرض، خاصة وأن صور عدد من المشاهد قبل فترة التوقف.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم البعبع بعد غياب 3 سنوات كاملة إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذى عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، اياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز.

وقدم أمير كرارة مسلسل سوق الكانتو في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.