شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves يتخطى 200 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت إيرادات فيلم الدراما والتشويق Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves حاجز الـ200 مليون دولار، حيث وصلت إلى 202 مليون و484 ألف دولار فى دور العرض حول العالم، وذلك بعد طرحه 31 مارس الماضى، والعمل من إنتاج شركة Paramount Pictures، ووصلت مدته إلى ساعتين و14 دقيقة.



Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves

وانقسمت إيرادات فيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves بين 90 مليونا و884 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكى، و600 مليون و967 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

ويدور فيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves حول انطلاق لص ومجموعة من المغامرين غير المتوقعين فى مهمة ملحمية لاستعادة الآثار المفقودة، لكن الأمور تنحرف بشكل خطير عندما تتعارض مع الأشخاص الخطأ.

فيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves من بطولو كريس باين، ميشيل رودريجيز، ريج جان بايدج، جاستيس سميث، صوفيا ليليس، هيو جرانت، كلوى كولمان، ديزي هيد، كايل هيكسون، سبنسر وايلدنج، ويل ايرفين.