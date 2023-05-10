شكرا لقرائتكم خبر عن مرور 28 عاما على عرض فيلم الرجل الثالث..3 أفلام جمعت أحمد زكى بمحمود حميدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الأربعاء، 28 عامًا على عرض فيلم " الرجل الثالث "، حيث طرح فى مثل هذا اليوم 10 مايو 1995، والفيلم من بطولة أحمد زكى ومحمود حميدة وليلى علوى وفتوح أحمد ومحمد الصاوى تأليف محمد عباس وقصة يوسف جوهر وإخراج على بدرخان.

تدور أحداث الفيلم حول كمال حسين طيار مقاتل شارك فى حرب أكتوبر 1973 لكنه فصل من الخدمة فى القوات المسلحة بسبب خطا غير مقصود أدى إلى مصرع زميل له أثناء المعركة ويلتحق كمال بالعمل على طائرة هليكوبتر فى إحدى شركات البترول وتسوء علاقته بزوجته التى تتهمه بالجبن والهروب من المعركة حتى ينتهى الأمر بطلاقها واحتفاظ طليقته بابنها الوحيد فى أحد النوادى الليلية؛ يلتقى كمال بسهام الحسناء الشابة عشيقة المليونير رستم الشرقاوى رجل الأعمال ورئيس عصابة المخدرات فى الباطن والتى تتطلع للزواج منه والخلاص من براثن رستم.

واجتمع النجمان أحمد زكى ومحمد حميدة في 3 أفلام سينمائية، وهم فيلم "الإمبراطور" وجسد محمود حميدة شخصية "إبراهيم"، المساعد لتاجر المخدرات زينهم "أحمد زكى"، وثم فيلم "الباشا" وجسد أحمد زكى شخصية ضابط شرطة الأداب "حازم" ومحمود حميد جسد شخصية "يوسف" صاحب إحدى الملاهي الليلية، وثالث تعاون بينهما فيلم "الرجل الثالث".



