شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The New Boy يفتتح الدورة الـ17 لمهرجان سيدني السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت إدارة مهرجان سيدني السينمائي فيلم The New Boy ليعرض في حفل افتتاح الدورة الـ70، من المقرر أن تنطلق فعالياتها 7 يونيو المقبل.

فيلم المخرج الأسترالي واريك ثورتون، The New Boy يصور قصة ساحرة لطفل يتيم يبلغ من العمر 9 سنوات من السكان الأصليين يصل في جوف الليل إلى دير بعيد تديره راهبة متمردة.

ويشارك في البطولة كيت بلانشيت وديبورا ميلمان وواين بلير وأسوان ريد ، سيلعب أيضًا في قسم المسابقة بالمهرجان.

ويعرض المهرجان 90 فيلمًا روائيًا و 54 فيلمًا وثائقيًا، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين في ليلة الختام يوم 18 يونيو.

كيت بلانشيت

وعرض للنجمة كيت بلانشيت مؤخرا فيلمها TÁR للمخرج تود فيلدمان، بالعديد من المهرجانات وحفلات توزيع الجوائز الكبرى ومنها مهرجان فينيسيا، وبرلين، ونافس على جوائز أوسكار وبافتا وغيرها.

وشارك في بطولة العمل نويمى ميرلانت، ويتناول الفيلم قصة ليديا تارا واحدة من أعظم الملحنين، وأول رئيسة قائدة على الإطلاق لأوركسترا ألمانية كبرى.