شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة ممدوح وافى تصحح خطأ ويكيبديا عن ذكرى ميلاد والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى عدد من محبى الفنان الراحل ممدوح وافى، ذكرى ميلاده يوم 11 مايو كما هو منشور على ويكيبديا، ولكن ياسمين وافى ابنة الفنان الراحل ممدوح، أكدت من قبل إن المعلومات المتوفرة على ويكيبيديا عن الفنان الراحل خاطئة.

وكشفت ياسمين من قبل لـ ”الخليج 365” أن تاريخ ميلاد ممدوح وافى يوافق اليوم الجمعة 30 نوفمبر، عكس ما هو منشورعلى ويكيبيديا "11 مايو 1951".

عرف ممدوح وافي بخفة ظله ووصفه البعض بروحه الجميلة وابتسامته الصافية، حيث بدأ مشواره الفني عام 1979 بمشاركته في عدد من المسرحيات، مثل "الهمجي" و"حمري جمري" و"حضرات السادة العيال"، أما أدواره السينمائية فكان أول أدواره السينمائية عام 1985 في فيلم "الإنس والجن"، ليشارك بعد ذلك الفنان أحمد زكي في كثير من أفلامه.

لم تتوقف مشاركات ممدوح وافي على السينما والمسرح فقط، بل كان له باع في الدراما التليفزيونية وكانت أهم أعماله، "رجل في زمن العولمة" و"عائلة الحاج متولي" و"الفجالة"، "يوميات ونيس" و"قط وفار" و"حارة المحروسة" و"سنبل بعد المليون"، وقد قال عنه الفنان محمد صبحي: "وافي كان جزء من "يوميات ونيس" وكان يعطي للعمل حقه وكان يضحكني بخفة ظله أثناء التصوير لدرجة إعادة المشاهد أكثر من مرة".

وصف ممدوح بالوافي المخلص، نظرا لمدى حبه وارتباطه بالنمر الأسود الفنان الراحل أحمد زكي، فعندما علم بمرضه كان يبكي حزنا عليه وكان دائما ما يلازمه في المستشفي ولم يتركه، حتى فوجئ بإصابته بسرطان في الجهاز الهمضي وطلب أن يدفن بجواره لأنه حتى في الموت يريد أن يكون بجانبه.