شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين محمد طارق نائبا للمدير الفنى لمهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 عن تعيين الناقد محمد طارق نائبا للمخرج أمير رمسيس المدير الفني للمهرجان.

طارق شارك من قبل في المهرجان عام 2019 في برمجة أفلام دولة الضيف، بالإضافة إلي عمله مديرا لقسم الندوات بالمهرجان لعامي 2019، و2020، ومشاركته في نشرة المهرجان "البانورما" بالإنجليزية بعدد من المقالات النقدية، كما يعمل حاليا مبرمج في مهرجان بلفاست.

كانت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى قد أعلنت عن فتح باب التقديم لمشروعات الأفلام فى النسخة العاشرة من ملتقى القاهرة السينمائي، ضمن فعاليات دورته الـ45 التى تقام فى الفترة من من 15 إلى 24 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية.

وقال الفنان حسين فهمى رئيس المهرجان: للعام العاشر على التوالى يفتح مهرجان القاهرة بوابة لصناع الأفلام العرب للمساهمة فى تطوير أفلامهم من خلال الملتقى وفخورون هذا العام بوجود عدد من الأفلام العربية فى مهرجان كان والتى تم تطويرها فى الملتقى وحصلت على منح دعم من شركاء مهرجان القاهرة وعلى رأسها فيلم بنات ألفة للمخرجة كوثر بن هنية والمشارك فى مسابقة كان الرسمية.

وأكد المخرج أمير رمسيس مدير المهرجان أن الملتقى خلال الأعوام الماضية قد شارك فى مساندة عدد من الأعمال العربية المهمة و يشارك عدد آخر منها فى برامج مهرجان كان هذا العام كما شارك العديد منها فى مهرجانات الأعوام الماضية فعلى سبيل المثال هذا العام يشارك فيلم إن شاء الله ولد والذى تلقى دعم الملتقى العام الماضى ووداعا جوليا الذى تم تطويره فى ورشة eave بمهرجان القاهرة فى أقسام مهرجان كان المختلفة.